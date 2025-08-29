Уряд розширив перелік професій та спеціальностей, які можна опанувати за державні кошти

Мінекономіки оновило Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер. У ньому вже 156 напрямків - 95 професій та 61 спеціальність.

Про це йдеться на сайті відомства.

Після завершення навчання за ваучером заклади освіти зазначатимуть у додатках до дипломів спеціальності за українським Переліком спеціальностей та їхні міжнародні відповідники.

Як інформує міністерство, серед спеціальностей, які тепер відповідають міжнародним стандартам, - "агроінженерія". Це напрям, завдяки якому в сільському господарстві з'являється новітня техніка, дрони та інші інновації, що допомагають заощаджувати ресурси та забезпечувати продовольчу безпеку.

Також оновлено спеціальності "початкова освіта", "інформаційна безпека та вимірювальні технології", "громадське здоров'я", "богослов'я".

До переліку професій, за якими можна навчатися за ваучером, додали нову - демінер, або оператор з пошуку вибухонебезпечних предметів. Ця цивільна професія з'явилася трохи більше року тому з ініціативи Мінекономіки, яке забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади з питань протимінної діяльності в частині гуманітарного розмінування.

За даними Мінекономіки, у 2025 році ваучери на навчання від Державної служби зайнятості вже отримали 17,5 тисяч людей. Найбільш популярні напрямки, які обирають українці: медсестринство, психологія, кухар, соціальний робітник та водій.

Загалом ваучер можна використати для навчання за 156 напрямками у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо.

Професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно. Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.

Станом на сьогодні, як інформує відомство, сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.