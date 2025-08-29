Фінансові новини
29.08.25
- 00:14
Рахункова палата проаналізувала виконання держбюджету за І півріччя
23:23 28.08.2025 |
Наповненню державного бюджету в січні - червні сприяла підтримка міжнародних партнерів та фінансових організацій, яка порівняно з відповідним періодом 2024 року зросла на 56% - до 865 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомила Рахункова палата за результатами аналізу виконання Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» у першому півріччі.
"За результатами аналізу аудитори засвідчили зростання валового внутрішнього продукту та надходжень держбюджету. Водночас за результатами аналізу економічного розвитку аудиторами встановлено ризики подальшої втрати експортних надходжень, збільшення імпорту товарів, а також зростання від'ємного сальдо торговельного балансу та збільшення інфляції через більш швидке підвищення цін виробників<...>" - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що стійкості та наповненню державного бюджету сприяла підтримка міжнародних партнерів та фінансових організацій, обсяг якої, порівняно з першим півріччям 2024 року, зріс на 56 % - до 865 млрд грн.
Водночас 5 млрд євро допомоги недоотримано через порушення термінів чи неповне виконання зобов'язань за програмою Ukraine Facility та Міжнародного валютного фонду.
Доходи державного бюджету загалом становили 1,9 трлн грн - 62 % плану на рік (це на 551 млрд грн більше порівняно з першим півріччям 2024-го).
За оцінкою Рахункової палати, доходи збільшувалися завдяки неекономічним чинникам: найбільша частка серед них - безповоротна допомога від міжнародних партнерів (її частка у структурі міжнародної допомоги зросла з 7,3% до 24,8%) та власні надходження бюджетних установ.
Поряд із неекономічними чинниками діяли й економічні фактори. Зокрема, девальвація гривні, зростання заробітної плати та грошового забезпечення військовослужбовців, інфляція, збільшення прибутків підприємств та імпорту додали ще близько 105 млрд грн до доходів держбюджету.
Дефіцит державного бюджету в першому півріччі становив 546,0 млрд грн, а основним джерелом його фінансування (тобто покриття дефіциту) залишалися державні запозичення. При цьому їхні обсяги у цей період були меншими від плану на 12%.
Надходження від малої приватизації держ майна у січні - червні становили 820 млн грн (-22% проти аналогічного періоду торік).
Із запланованого продажу трьох об'єктів великої приватизації продано лише один - ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» за 805 млн грн. Однак у звітному періоді ці кошти до держбюджету ще не надійшли, зазначили аудитори.
Тож сумарно за всіма передбаченими джерелами фінансування держбюджету (запозичення та приватизація) план не було виконано на 19%.
Недоліками виконання держбюджету аудитори назвали значну залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки;
недоотримання доходів від приватизації держмайна (-22% до січня - червня 2024 року); відсутність фінансування інвестиційних проєктів із значними інвестиціями.
Крім того, 8 млрд грн із резервного фонду були використані на цілі, що "неповною мірою відповідають меті його створення".
Як повідомлялось, Президент Володимир Зеленський 31 липня підписав закон №4561-ІХ "Про Державний бюджет України на 2025 рік", який передбачає збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн. Однак уже 20 серпня голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа заявила на бриінгу, що розглядається можливість внесення ще одних змін до бюджету-2025 щодо збільшення оборонних видатків.
