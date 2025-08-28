Землевласники сплатили 25,5 мільярдів гривень земельного податку

За січень - липень 2025 року землевласники та орендарі земельних ділянок перерахували до місцевих бюджетів майже 25,5 млрд грн плати за землю.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Це майже на 15,9 %, або на 3,5 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року, говориться у повідомленні.

За січень - липень 2024 року надходження склали майже 22 млрд гривень.

"Найбільше коштів сплачено платниками Дніпропетровщини - 4,5 млрд грн", - інформує ДПСУ.

Платники Києва сплатили 3,7 млрд грн, Одещини - 2,2 млрд грн,Львівщини - 1,7 млрд гривень.

"Плата за землю - обов'язковий платіж у складі податку на майно. Він включає в себе земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності", - нагадує податкова.