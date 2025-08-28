Фінансові новини
- |
- 28.08.25
- |
- 16:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Швейцарія інвестує $125 млн у відновлення України
14:31 28.08.2025 |
Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер і прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко обговорили мирний процес і відновлення України під час переговорів у Берні в четвер, 28 серпня.
Про це повідомив швейцарський уряд, пише "Європейська правда".
28 серпня Келлер-Зуттер прийняла Свириденко, їхні переговори були присвячені мирному процесу та відбудові України.
Окрім цього, країни оголосили про 12 проєктів, які будуть реалізовані швейцарськими компаніями за підтримки швейцарського уряду в рамках відновлення України в сферах інфраструктури, громадського транспорту, охорони здоров'я та гуманітарного розмінування.
Серед обраних компаній, зокрема: Geberit, яка планує встановити сантехнічне обладнання, Divario, яка зведе модульні будинки, та Roche Diagnostics, яка побудує медичну лабораторію.
Швейцарський уряд виділяє близько 100 млн швейцарських франків ($124,7 млн) на підтримку цих компаній.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|РФ атакувала «Кинджалами», «Іскандерами» та X-101: ППО знешкодила 589 із 629 російських цілей
|Афіпський НПЗ і Новокуйбишевський НПЗ атакували «невідомі» дрони
|У Німеччині за підозрою в підриві «Північного потоку» видали ордери на арешт шістьох українців — медіа
|Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Швейцарія інвестує $125 млн у відновлення України
|«Дружбу» відновили: Угорщина і Словаччина знову почали отримувати російську нафту
|Через ворожу атаку пошкоджені енергооб'єкти у кількох областях, є локальні відключення
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3102 грн/$1
|Кабмін планує перезапустити лотерейний ринок. Він понад 10 років у підвішеному стані
|Господарський кодекс України втратив чинність: державних підприємств більше не буде
BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!