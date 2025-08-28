Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін планує перезапустити лотерейний ринок. Він понад 10 років у підвішеному стані

12:00 28.08.2025 |

Економіка

 

В Україні лотерейний ринок перебуває у "підвішеному стані" і не має належного регулювання вже понад десять років. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів керівник Play City Геннадій Новіков.

За його словами, лотереї зараз функціонують на підставі перехідних положень закону "Про державні лотереї" ще 2012 року. Тобто всі ліцензії, видані на той момент, і далі залишаються чинними.

"Закон про лотереї передбачав, що Кабмін має ухвалити нові ліцензійні умови протягом трьох місяців - ще у 2013 році. Їх можна було ухвалити як тоді, коли гральний бізнес був заборонений, так і у 2021 році, коли легалізували азартні ігри. Але цього не зробили", - пояснив Новіков.

Він наголошує, що через це лотереї фактично вийшли з-під нагляду Мінфіну, який раніше був регулятором. Водночас вони так і не перейшли під контроль КРАІЛ. "Зараз вони у підвішеному, безконтрольному стані", - сказав керівник Play City.

Ще одна проблема - несплата ліцензійних платежів. "Законодавець передбачив три ліцензії на ринку, це станом на сьогодні 67,2 млн грн на рік. Лише ліцензійні надходження. Без податків", - зазначив він.

За словами Новікова, зараз Мінцифри вже фіналізує документ, який має врегулювати перезапуск ринку. Далі буде громадське обговорення та погодження з усіма органами, після чого документ можуть винести на розгляд уряду.

У Play City підтверджують, що компанія також відповідатиме за ліцензування і нагляд за лотерейною діяльністю після ухвалення нового регулювання.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3222
  0,0825
 0,20
EUR
 1
 47,8800
  0,3855
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0192  0,04 0,10 41,5431  0,04 0,09
EUR 47,7904  0,05 0,11 48,4342  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,0600  0,10 0,21 48,0900  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес