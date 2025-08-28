Кабмін планує перезапустити лотерейний ринок. Він понад 10 років у підвішеному стані

В Україні лотерейний ринок перебуває у "підвішеному стані" і не має належного регулювання вже понад десять років. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів керівник Play City Геннадій Новіков.

За його словами, лотереї зараз функціонують на підставі перехідних положень закону "Про державні лотереї" ще 2012 року. Тобто всі ліцензії, видані на той момент, і далі залишаються чинними.

"Закон про лотереї передбачав, що Кабмін має ухвалити нові ліцензійні умови протягом трьох місяців - ще у 2013 році. Їх можна було ухвалити як тоді, коли гральний бізнес був заборонений, так і у 2021 році, коли легалізували азартні ігри. Але цього не зробили", - пояснив Новіков.

Він наголошує, що через це лотереї фактично вийшли з-під нагляду Мінфіну, який раніше був регулятором. Водночас вони так і не перейшли під контроль КРАІЛ. "Зараз вони у підвішеному, безконтрольному стані", - сказав керівник Play City.

Ще одна проблема - несплата ліцензійних платежів. "Законодавець передбачив три ліцензії на ринку, це станом на сьогодні 67,2 млн грн на рік. Лише ліцензійні надходження. Без податків", - зазначив він.

За словами Новікова, зараз Мінцифри вже фіналізує документ, який має врегулювати перезапуск ринку. Далі буде громадське обговорення та погодження з усіма органами, після чого документ можуть винести на розгляд уряду.

У Play City підтверджують, що компанія також відповідатиме за ліцензування і нагляд за лотерейною діяльністю після ухвалення нового регулювання.