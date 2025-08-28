Фінансові новини
В Україні почали діяти оновлені правила міжнародних автоперевезень
23:48 27.08.2025 |
В Україні набули чинності оновлені правила міжнародних автомобільних перевезень, ухвалені в межах Конвенції МДП.
Про це повідомляє Державна митна служба, передає Укрінформ.
Зазначається, що одним із ключових нововведень стало продовження строку обов'язкової перевірки транспортних засобів. Якщо раніше її потрібно було проходити кожні два роки, то тепер термін збільшено до трьох років. Відповідно, свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення товарів під митними печатками та пломбами також діятимуть протягом трирічного періоду. Це дозволяє перевізникам зменшити витрати часу та ресурсів на повторні перевірки.
Важливим уточненням стало й визначення чинності свідоцтв у разі закінчення їх строку дії. Якщо перевезення розпочалося до завершення цього строку, документ вважається дійсним аж до моменту доставки вантажу до митниці кінцевого пункту призначення. Такий підхід гарантує безперервність перевезень і знижує ризик виникнення непередбачуваних труднощів на маршруті.
Зауважується, що правила міжнародних автомобільних перевезень оновлено на рівні Організації Об'єднаних Націй, які ухвалені в межах Конвенції МДП. Їх застосування є обов'язковим для всіх країн-учасниць, зокрема й для України, та забезпечує уніфікований підхід до організації перевезень і сприяє зменшенню адміністративного навантаження на бізнес.
"Запроваджені зміни є обов'язковими для України, адже міжнародні договори, ратифіковані нашою державою, мають силу на рівні національного законодавства. Зазначені оновлення вже набули чинності на території нашої держави", - йдеться в повідомленні.
Відомості про внесені поправки зареєстровано в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів.
