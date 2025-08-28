Авторизация

Середня зарплата для обчислення пенсій знизилася в липні майже на ₴2 тисячі

23:44 27.08.2025 |

Економіка

Середня зарплата для обчислення пенсій знизилася в липні майже на &#8372;2 тисячі

 

Середній розмір заробітної плати у липні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 20 455 грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду у Фейсбуці.

«26 серпня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за липень 2025 року. Він становить 20 455 гривень 65 копійок», - ідеться в повідомленні.

Згідно з оприлюдненими даними, у червні 2025 року цей показник становив 22 336,81 грн.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3222
  0,0825
 0,20
EUR
 1
 47,8800
  0,3855
 0,80

Курс обміну валют на вчора, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0593  0,02 0,05 41,5807  0,02 0,05
EUR 47,8411  0,07 0,14 48,5111  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3450  0,01 0,01 41,3600  0,02 0,05
EUR 47,8700  0,31 0,64 47,9000  0,31 0,64

