Середня зарплата для обчислення пенсій знизилася в липні майже на ₴2 тисячі
23:44 27.08.2025 |
Середній розмір заробітної плати у липні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 20 455 грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду у Фейсбуці.
«26 серпня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за липень 2025 року. Він становить 20 455 гривень 65 копійок», - ідеться в повідомленні.
Згідно з оприлюдненими даними, у червні 2025 року цей показник становив 22 336,81 грн.
