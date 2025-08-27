Фінансові новини
Заявки на «Пакунок школяра» подали майже 100 тисяч родин — Мінсоцполітики
Українці вже подали 97 638 заявок на отримання грошової виплати «Пакунок школяра».
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності.
Там розповіли, що програма офіційно стартувала 18 серпня, і за цей час нею скористалися майже 54% загальної кількості першокласників, уже наявних у системі МОН. Вона продовжує поступово наповнюватися.
Найчастіше заявки оформлюють онлайн. Зокрема, через застосунок «Дія» подано 94 142 заявки, інші 3496 - письмово до сервісних центрів Пенсійного фонду України.
Також у Мінсоцполітики розповіли, що станом на зараз відхилено 1655 заяв: 460 родинам відмовили через те, що вони перебувають за кордоном, а ще 940 заяв відхилено, оскільки надалі з'ясувалося, що дитина була відрахована або переведена до іншого закладу освіти.
Як оформити допомогу?
Оформити таку допомогу можна через застосунок «Дія». Після того як дитину зарахують до першого класу української школи, батькам надійде сповіщення від «Дії» про можливість оформити заяву. Її також можна подати самостійно:
1. Відкрийте розділ «Сервіси» - «Допомога від держави» - «Пакунок школяра».
2. Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву.
3. Виберіть або відкрийте «Дія.Картку» для виплат.
4. Перевірте дані та підпишіть заяву «Дія.Підписом».
Кошти надійдуть після опрацювання заяви - зазвичай від 14 днів із моменту подання. Оформити заяву можна до 15 листопада 2025 року, а використати кошти потрібно протягом 180 днів із моменту їхнього нарахування.
Якщо людина не користується «Дією», письмову заяву можна подати в сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Більше про виплати
Програма «Пакунок школяра» передбачає одноразову допомогу розміром 5 тисяч гривень, аби придбати все необхідне для навчання першокласників: канцелярське приладдя, дитячий одяг і взуття.
Отримати виплату може один з батьків або законних представників дітей, які йдуть у 2025 році до першого класу в Україні. Родинам, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, допомога призначатиметься після їхнього повернення на підконтрольну українському урядові територію.
