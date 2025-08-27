Авторизация

Кабмін розпочинає конкурс на розробку літієвого родовища «Добра» в Кіровоградській області - Свириденко

15:37 27.08.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів України розпочинає конкурс на укладення угоди про розподіл продукції на літієвому родовищі "Добра" в Кіровоградській області, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Провели у відрядженні позачергове засідання уряду. Ухвалили важливе рішення для розвитку сектору корисних копалин та залучення інвестицій в Україну. Конкурс на ділянці "Добра". Починаємо конкурс на укладення угоди про розподіл продукції у Кіровоградській області. Ділянка містить значні запаси літію, який має стратегічне значення для енергетики та технологій", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, уряд очікує інвестора, який забезпечить не лише видобуток, але й розвиток виробництв з доданою вартістю в Україні.

"Наступні кроки: публікація оголошення протягом двох місяців, три місяці для прийому заяв, далі - визначення переможця", - розповіла прем'єрка.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що розробка літієвого родовища "Добра" може стати першим проєктом у межах співпраці зі США. "Україна веде підготовку до оголошення конкурсу на розробку літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області. Це може стати першим проєктом у межах співпраці зі США", - написав Єрмак у телеграм-каналі 19 червня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Бізнес