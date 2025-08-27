Фінансові новини
Кабмін удосконалив механізм зупинення реєстрації податкових накладних
09:52 27.08.2025
Кабінет міністрів удосконалив механізм зупинення реєстрації податкових накладних, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
"Спрощуємо умови роботи бізнесу. Уряд ухвалив зміни, що удосконалюють механізм зупинення реєстрації податкових накладних. Це дозволить вдвічі зменшити кількість платників податків, які стикаються з блокуванням", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у вівторок.
За її словами, тепер: для бізнесу у регіонах з ризиком бойових дій буде передбачена безумовна реєстрація накладних; для малого та середнього бізнесу - вищі порогові значення для безумовної реєстрації та "позитивної історії".
Вона повідомила, що ці зміни запрацюють через 30 днів, щоб був час на переналаштування системи.
