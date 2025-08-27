Авторизация

Кабмін удосконалив механізм зупинення реєстрації податкових накладних

09:52 27.08.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів удосконалив механізм зупинення реєстрації податкових накладних, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Спрощуємо умови роботи бізнесу. Уряд ухвалив зміни, що удосконалюють механізм зупинення реєстрації податкових накладних. Це дозволить вдвічі зменшити кількість платників податків, які стикаються з блокуванням", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у вівторок.

За її словами, тепер: для бізнесу у регіонах з ризиком бойових дій буде передбачена безумовна реєстрація накладних; для малого та середнього бізнесу - вищі порогові значення для безумовної реєстрації та "позитивної історії".

Вона повідомила, що ці зміни запрацюють через 30 днів, щоб був час на переналаштування системи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4047
  0,0253
 0,06
EUR
 1
 48,2655
  0,2076
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0593  0,02 0,05 41,5807  0,02 0,05
EUR 47,8411  0,07 0,14 48,5111  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,09 0,23 41,3800  0,08 0,19
EUR 48,1800  0,32 0,66 48,2100  0,32 0,67

