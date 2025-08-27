Фінансові новини
- |
- 27.08.25
- |
- 07:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін запустив спецумови за програмою «Власна Справа» для креативних підприємців - Свириденко
23:43 26.08.2025 |
Кабінет міністрів запускає спеціальні умови за програмою «Власна Справа» для креативних підприємців.
Як передає Укрінформ, про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомляє у Телеграмі.
Відтепер вони зможуть отримати гранти від держави: 100 тис. грн - для фрілансерів-ФОПів; 200 тис. грн - для бізнесу, що створює 1 робоче місце; 500 тис. грн - за умови створення двох робочих місць і співфінансування 70/30; 1 млн грн - за умови створення чотирьох робочих місць і співфінансування 70/30.
Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і програмного забезпечення, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші.
«Власна справа» - одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого та середнього бізнесу. За три роки її роботи 28 тисяч українців отримали гранти на започаткування або розвиток власної справи. Програма також активно підтримує ветеранів - учасники бойових дій отримали понад дві тисячі грантів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін дозволив усім чоловікам до 22 років вільно виїжджати за кордон
|Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява
|У президента Польщі заперечили, що його вето позбавляє Україну Starlink
|Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Мінфін на аукціонах ОВДП 26 серпня залучив до держбюджету 4,8 млрд грн та $101,9 млн
|Кабмін запустив спецумови за програмою «Власна Справа» для креативних підприємців - Свириденко
|Уряд запускає продаж Одеського припортового заводу: стартова ціна ₴4,5 мільярда
|ВАКС звільнив ексглаву НКРЕКП Кривенко від відповідальності у справі Роттердам+
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 0,31% до 58,83 грн/л, на дизельне пальне - на 0,22% до 55,96 грн/л
|Підприємці можуть скаржитися на перешкоди в роботі бізнесу через «Пульс»: деталі
Бізнес
|Китай обмежує купівлю чипів Nvidia після образливих заяв у США
|Google запускає AI Mode у Пошуку в 180 країнах, зокрема й в Україні
|Snapdragon 8 Gen 5 отримає навіть вищі частоти, ніж Snapdragon 8 Elite Gen 2
|Власники Cybertruck судяться з Tesla через відсутність обіцяної модернізації
|Уряд США хоче отримати частку в Samsung в обмін на гранти для виробництва чипів
|NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell
|Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі