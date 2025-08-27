Кабмін запустив спецумови за програмою «Власна Справа» для креативних підприємців - Свириденко

Кабінет міністрів запускає спеціальні умови за програмою «Власна Справа» для креативних підприємців.

Як передає Укрінформ, про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомляє у Телеграмі.

Відтепер вони зможуть отримати гранти від держави: 100 тис. грн - для фрілансерів-ФОПів; 200 тис. грн - для бізнесу, що створює 1 робоче місце; 500 тис. грн - за умови створення двох робочих місць і співфінансування 70/30; 1 млн грн - за умови створення чотирьох робочих місць і співфінансування 70/30.

Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і програмного забезпечення, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші.

«Власна справа» - одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого та середнього бізнесу. За три роки її роботи 28 тисяч українців отримали гранти на започаткування або розвиток власної справи. Програма також активно підтримує ветеранів - учасники бойових дій отримали понад дві тисячі грантів.