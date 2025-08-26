Авторизация

Підприємці можуть скаржитися на перешкоди в роботі бізнесу через «Пульс»: деталі

17:38 26.08.2025

Економіка

 

Відтепер підприємці можуть прямо повідомляти про перешкоди у роботі бізнесу через віджет "Пульс" на сайті Мінекономіки та на порталі електронних сервісів my.gov.ua. Про це інформує пресслужба відомства.

"Пульс" - це цифровий інструмент зворотного зв'язку між бізнесом і державою. Він дає змогу залишати звернення про бар'єри, аналізувати проблеми за регіонами та секторами економіки, а також забезпечує оперативне реагування влади.

Раніше віджет був інтегрований у кабінет платника податків, тепер його доступність розширено на сайт Мінекономіки, що робить платформу зручною для всіх підприємців. У шести регіонах України "Пульс" працює як CRM-система: обласні адміністрації отримують сигнали від бізнесу, аналізують їх та передають відповідальним органам.

Як скористатися "Пульсом":

* Зайдіть на www.me.gov.ua.
* Натисніть на іконку віджета з правого боку екрана.
* Поставте оцінку та залиште коментар, вказавши перешкоди та пропозиції щодо змін.

Міністерство закликає підприємців активно долучатися.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

