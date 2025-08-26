Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ДМС перейменувала Дніпровську та Миколаївську митниці на Південно-Східну та Південну

17:30 26.08.2025

Економіка, Україна

 

Державна митна служба (ДМС) України перейменувала Дніпровську митницю на Південно-Східну, а Миколаївську - на Південну митницю з метою оптимізації діяльності та реорганізації територіальних органів.

"Також будуть реорганізовані інші територіальні органи шляхом їх приєднання до оновлених підрозділів. Зокрема, Луганська та Донецька митниці приєднаються до Південно-Східної, а митниця у Херсонській області, Автономній Республіці Крим і м.Севастополі - до Південної", - йдеться у Телеграм-каналі ДМС у вівторок.

Як зазначили у службі, таке рішення спрямоване на раціональне використання ресурсів і посилення інституційної спроможності митниць у регіонах, де забезпечено стабільну діяльність. У ДМС додали, що реорганізація враховує фактичні обставини, пов'язані з неможливістю повноцінного функціонування даних митниць та забезпечує концентрацію управлінських і кадрових ресурсів у дієздатних підрозділах.

Кредитори територіальних органів Держмитслужби, що припиняють свою діяльність, можуть заявити свої вимоги протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення відповідного органу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4047
  0,0253
 0,06
EUR
 1
 48,2655
  0,2076
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0796  0,05 0,13 41,6023  0,04 0,11
EUR 47,9065  0,02 0,05 48,5919  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4300  0,02 0,04 41,4400  0,02 0,05
EUR 48,1300  0,37 0,76 48,1600  0,38 0,77

