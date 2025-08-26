Фінансові новини
- |
- 26.08.25
- |
- 19:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Обсяг туристичного збору за 7 міс.-2025 зріс на 35,7% - податкова
17:25 26.08.2025 |
Обсяг сплаченого туристичного збору у січні-липні 2025 року склав 178 млн грн, що на 46,9 млн грн, або 35,7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомляється на сайті Державної податкової служби (ДПС) України.
Згідно із повідомленням на сайті установи у вівторок, серед регіонів України, як і раніше, лідерами є м.Київ (до місцевого бюджету надійшло 42,5 млн грн), Львівська (33,2 млн грн), Івано-Франківська (26,1 млн грн), а також Закарпатська область (15,3 млн грн).
В ДПС нагадали, що туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці, особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання. Не є платниками збору особи та діти з інвалідністю, особа, що супроводжує осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю, а також ветерани. Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, розміщується на сайтах місцевих рад.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява
ТОП-НОВИНИ
|У президента Польщі заперечили, що його вето позбавляє Україну Starlink
|Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
|Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink - віцепрем'єр Гавковський
|Норвегія виділить близько $8,5 млрд на підтримку України в наступному році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 0,31% до 58,83 грн/л, на дизельне пальне - на 0,22% до 55,96 грн/л
|Підприємці можуть скаржитися на перешкоди в роботі бізнесу через «Пульс»: деталі
|ДМС перейменувала Дніпровську та Миколаївську митниці на Південно-Східну та Південну
|Обсяг туристичного збору за 7 міс.-2025 зріс на 35,7% - податкова
|«Під виглядом цикорію». Кожна третя тонна кави завозиться нелегально – Гетманцев
|Україна та Британія домовилися про співпрацю у виробництві дронів
Бізнес
|Китай обмежує купівлю чипів Nvidia після образливих заяв у США
|Google запускає AI Mode у Пошуку в 180 країнах, зокрема й в Україні
|Snapdragon 8 Gen 5 отримає навіть вищі частоти, ніж Snapdragon 8 Elite Gen 2
|Власники Cybertruck судяться з Tesla через відсутність обіцяної модернізації
|Уряд США хоче отримати частку в Samsung в обмін на гранти для виробництва чипів
|NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell
|Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі