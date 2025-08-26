Обсяг туристичного збору за 7 міс.-2025 зріс на 35,7% - податкова

Обсяг сплаченого туристичного збору у січні-липні 2025 року склав 178 млн грн, що на 46,9 млн грн, або 35,7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомляється на сайті Державної податкової служби (ДПС) України.

Згідно із повідомленням на сайті установи у вівторок, серед регіонів України, як і раніше, лідерами є м.Київ (до місцевого бюджету надійшло 42,5 млн грн), Львівська (33,2 млн грн), Івано-Франківська (26,1 млн грн), а також Закарпатська область (15,3 млн грн).

В ДПС нагадали, що туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці, особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання. Не є платниками збору особи та діти з інвалідністю, особа, що супроводжує осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю, а також ветерани. Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, розміщується на сайтах місцевих рад.