Обсяг туристичного збору за 7 міс.-2025 зріс на 35,7% - податкова

17:25 26.08.2025 |

Економіка

 

Обсяг сплаченого туристичного збору у січні-липні 2025 року склав 178 млн грн, що на 46,9 млн грн, або 35,7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомляється на сайті Державної податкової служби (ДПС) України.

Згідно із повідомленням на сайті установи у вівторок, серед регіонів України, як і раніше, лідерами є м.Київ (до місцевого бюджету надійшло 42,5 млн грн), Львівська (33,2 млн грн), Івано-Франківська (26,1 млн грн), а також Закарпатська область (15,3 млн грн).

В ДПС нагадали, що туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці, особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання. Не є платниками збору особи та діти з інвалідністю, особа, що супроводжує осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю, а також ветерани. Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, розміщується на сайтах місцевих рад.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4047
  0,0253
 0,06
EUR
 1
 48,2655
  0,2076
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0796  0,05 0,13 41,6023  0,04 0,11
EUR 47,9065  0,02 0,05 48,5919  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4300  0,02 0,04 41,4400  0,02 0,05
EUR 48,1300  0,37 0,76 48,1600  0,38 0,77

