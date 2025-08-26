Авторизация

«Під виглядом цикорію». Кожна третя тонна кави завозиться нелегально – Гетманцев

17:20 26.08.2025 |

Економіка

 

Кожна третя тонна кави в Україну ввозиться нелегально, тільки на цій групі товарів держава втрачає більше мільярда гривень на рік. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Нардеп звернувся до Державної митної служби й Бюро економічної безпеки із закликом звернути увагу на ситуацію.

"Три тисячі тонн нелегальної кави (або кожна третя тонна) на рік ввозиться в Україну контрабандою повз широко заплющені очі митників та правоохоронців. Під виглядом цикорію, обсяг ввезення (ви ж правда стали пити цикорій замість води?) якого виріс за два роки у рази. Або взагалі в чорну", - написав Гетманцев у Telegram.

Далі, за його словами, ця кава або реалізується за кеш, або пакується під міжнародні бренди й теж реалізується за готівку.

"І це не тільки Столичка, Волинська у Києві, чи "Сьомий Кілометр" в Одесі. Це і численні мережі фуд-ритейлу, подрібнені на ФОПів", - зазначив нардеп.

"Тільки на цій групі товарів держава втрачає більше мільярда на рік, але до того ж споживач отримує неякісний, контрафактний товар. Неспроможність держави до протистояння шахраям, або спроможність деяких "державників" до участі в них - вражає", - додав голова профільного комітету Ради.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

