Україна та Британія домовилися про співпрацю у виробництві дронів

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч з військовим керівництвом Великої Британії. Однією з тем обговорення стала співпраця у виробництві безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони України в Telegram.

"Провів важливу зустріч з Начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном та головним маршалом авіації сером Річардом Найтаном", - повідомив Шмигаль.

За його словами, Велика Британія продовжує надавати Україні вагому підтримку під час повномасштабної війни та готова розвивати співпрацю у сфері оборони.

Сторони зосередилися на нагальних потребах українських Сил оборони, зокрема на нарощуванні виробництва основних типів безпілотників у партнерстві з британською промисловістю. Також було обговорено промислову кооперацію у межах ініціативи Build with Ukraine.

Окрему увагу приділили міжнародним зусиллям зі створення ефективних гарантій безпеки та роботі "коаліції охочих", яка спрямована на досягнення тривалого і справедливого миру.

Також сторони обговорили підготовку до наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке заплановано в Лондоні у вересні.

Шмигаль подякував Великій Британії за лідерство та непохитну підтримку України у протидії російській агресії.
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4047
  0,0253
 0,06
EUR
 1
 48,2655
  0,2076
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0796  0,05 0,13 41,6023  0,04 0,11
EUR 47,9065  0,02 0,05 48,5919  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4300  0,02 0,04 41,4400  0,02 0,05
EUR 48,1300  0,37 0,76 48,1600  0,38 0,77

