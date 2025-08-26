Державний борг України у липні зріс на $1,29 мільярда

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на кінець липня досягла 186,13 мільярда доларів, збільшившись за місяць на 1,29 млрд дол.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

Зазначається, що на 31 липня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 773,87 млрд грн, або 186,13 млрд дол. США.

"Протягом липня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 76,92 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 1,29 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 5 827,95 млрд грн (74,97% загальної суми), або 139,54 млрд дол. США, а державний та гарантований державою внутрішній борг - 1 945,92 млрд грн (25,03% загальної суми), або 46,59 млрд дол. США.

Державний борг України становив 7 477,52 млрд грн (96,19% загальної суми), або 179,03 млрд дол. США. Гарантований державою борг становив 296,35 млрд грн (3,81%), або 7,1 млрд дол. США.