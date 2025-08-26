Авторизация

Бюджет отримав рекордну суму від конфіскації - ₴2,8 мільярда російського онлайн-казино PIN-UP

15:47 26.08.2025 |

Економіка

 

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виконало вирок суду щодо спецконфіскації понад 2,8 млрд грн коштів російського онлайн-казино PIN-UP.

Про це повідомляє пресслужба АРМА, передає Укрінформ.

"До Міністерства фінансів України перераховано цінні папери - військові облігації на 2,0 млрд грн для дострокового погашення та зменшення державного боргу. Також до державного бюджету направлено 825 млн грн, у тому числі 217 млн грн доходу, отриманого за час управління арештованими коштами", - йдеться у повідомленні.

Завдяки спільним діям АРМА та ДБР кошти, арештовані у 2024 році, не лише були збережені, а й працювали на підтримку економіки та Сил оборони України.

У пресслужбі зазначають, що загалом у 2025 році АРМА вже забезпечило перерахування 6,8 млрд грн до бюджету від управління арештованими активами.

Як повідомлялось, нещодавно АРМА перерахувало 3 572 585,29 доларів США коштів санкційної компанії «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» до державного бюджету.
 

