Фінансові новини
- |
- 26.08.25
- |
- 16:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бюджет отримав рекордну суму від конфіскації - ₴2,8 мільярда російського онлайн-казино PIN-UP
15:47 26.08.2025 |
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виконало вирок суду щодо спецконфіскації понад 2,8 млрд грн коштів російського онлайн-казино PIN-UP.
Про це повідомляє пресслужба АРМА, передає Укрінформ.
"До Міністерства фінансів України перераховано цінні папери - військові облігації на 2,0 млрд грн для дострокового погашення та зменшення державного боргу. Також до державного бюджету направлено 825 млн грн, у тому числі 217 млн грн доходу, отриманого за час управління арештованими коштами", - йдеться у повідомленні.
Завдяки спільним діям АРМА та ДБР кошти, арештовані у 2024 році, не лише були збережені, а й працювали на підтримку економіки та Сил оборони України.
У пресслужбі зазначають, що загалом у 2025 році АРМА вже забезпечило перерахування 6,8 млрд грн до бюджету від управління арештованими активами.
Як повідомлялось, нещодавно АРМА перерахувало 3 572 585,29 доларів США коштів санкційної компанії «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» до державного бюджету.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
|Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink - віцепрем'єр Гавковський
|Норвегія виділить близько $8,5 млрд на підтримку України в наступному році
|Канада виділить $500 млн на закупівлю у США зброї для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Державний борг України у липні зріс на $1,29 мільярда
|Обсяг виданих кредитів за програмою портфельних держгарантій у липні скоротився майже на 40%, кількість - на 22%
|Бюджет отримав рекордну суму від конфіскації - ₴2,8 мільярда російського онлайн-казино PIN-UP
|НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е низці обленерго з умовою подальших пріоритетних розрахунків з «Укренерго»
|Ціни на нафту прискорили зниження, Brent біля $67,7 за барель
|Український і грузинський порти з'єднає новий поромний маршрут через «Середній коридор»
Бізнес
|Китай обмежує купівлю чипів Nvidia після образливих заяв у США
|Google запускає AI Mode у Пошуку в 180 країнах, зокрема й в Україні
|Snapdragon 8 Gen 5 отримає навіть вищі частоти, ніж Snapdragon 8 Elite Gen 2
|Власники Cybertruck судяться з Tesla через відсутність обіцяної модернізації
|Уряд США хоче отримати частку в Samsung в обмін на гранти для виробництва чипів
|NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell
|Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі