- 26.08.25
- 16:14
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Український і грузинський порти з'єднає новий поромний маршрут через «Середній коридор»
14:12 26.08.2025
Білгород-Дністровський морський порт підписав меморандум з Batumi International Container Terminals LLC (BICT), що управляє контейнерними та поромними терміналами порту Батумі (Грузія). Про це повідомила CEO Білгород-Дністровського порту Оксана Кіктенко.
Це вже другий подібний документ, спрямований на розвиток Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту (ТМТМ), також відомого як "Середній коридор".
Меморандум передбачає створення нового поромного маршруту, що з'єднає український і грузинський порти.
Також заплановано будівництво автомобільно-залізничного поромного комплексу в Білгород-Дністровському порту з урахуванням потреб вантажопотоків "Середнього коридору".
Метою меморандуму є залучення додаткових обсягів вантажів через "Середній коридор".
"Білгород-Дністровський порт планує стати найбільшим хабом ТМТМ з європейської сторони маршруту", - зазначила Кіктенко.
