Українці рідше ходять у заклади, але середній чек зріс через зростання цін – дослідження

У першому півріччі 2025 року виторг українських закладів харчування зріс на 5% порівняно з минулим роком, але це сталося переважно через підвищення цін, а не збільшення кількості відвідувачів. Про це йдеться у дослідженні компанії Poster.

Дослідження охопило 8800 закладів громадського харчування по всій Україні.

Найбільше зростання виторгу зафіксовано у Львові - плюс 7% до показників 2024 року. За ним ідуть Одеса (+6%), Харків (+6%) та Дніпро (+5%). У столичних закладах виторг зріс у середньому на 1%, а у вінницьких - впав на 1%.

Серед форматів закладів лідерами стали суші-ресторани, які показали приріст у 9%.

Водночас відвідуваність ресторанів, кафе та кав'ярень у країні знизилася на 9%. Єдиним сегментом, що втримав кількість гостей на рівні минулого року, залишаються суші-заклади. В інших форматах падіння відвідуваності коливалося від 7% до 16%.

Середній чек у закладах харчування України зріс на 17%, порівняно з минулим роком, і тепер становить 171 грн. Найбільше подорожчали бари (+19%, до 476 грн) та кав'ярні (+18%, до 108 грн).

У ресторанах середній чек піднявся до 675 грн (+17%), у кафе - до 307 грн (+17%), у піцеріях - до 324 грн (+16%), а в пекарнях - до 82 грн (+14%).

"Цифри показують не те, що українці стали їсти більше чи балувати себе частіше, а те, що улюблена кава чи вечеря в ресторані подорожчали: за ті самі замовлення тепер доводиться платити більше" - наголосив CEO та співзасновник Poster Родіон Єрошек.