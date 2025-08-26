48% ІТ-фахівців хочуть емігрувати з України, 37% тих, хто виїхав, не повернуться, — опитування

Ресурс DOU знову провів літнє зарплатне опитування, але цього разу особливу увагу приділив питанню еміграції. Чи справді українські ІТ-фахівці масово виїдуть, коли відкриють кордони? Результати показали, що все не так однозначно, й на таке рішення впливає низка причин.

В цілому, частка людей, що думають про переїзд, приблизно відповідає частці тих, хто взагалі не розглядають цей варіант. При цьому чоловіки частіше планують виїзд, ніж жінки. Ті, хто має бронь чи відстрочку від служби, більше схильні лишатися вдома. Найбільше планів на переїзд - у жителів сходу й півдня. Головні причини виїзду - недовіра до влади і відчуття небезпеки.

При цьому Майже половина ІТ-фахівців, які вже виїхали за кордон, ще не вирішили, чи повертатися. Чоловіки, старші за 25 років і ті, хто добре заробляє, рідше хочуть назад.

Хто і як думає про еміграцію

За рік настрої щодо виїзду з України майже не змінилися: 48% ІТ-фахівців думають про переїзд (у 2024 році було 51%). З них:

* 2% готуються виїхати найближчим часом;

* 12% поїдуть, щойно відкриють кордони;

* 26% просто думають, але нічого не роблять;

* 8% хочуть пожити за кордоном і потім повернутися.

Така сама частка - 48% - не планує нікуди їхати. 14% точно лишаються, у 27% таких планів немає, але вони й не розглядають виїзд. Ще 7% вже повернулися з-за кордону.

Чоловіки та жінки

Суттєво відрізняються плани на еміграцію серед чоловіків та жінок:

* Серед чоловіків 16% активно планують виїзд, серед жінок лише 5%.

* Думають, але поки нічого не роблять: 29% чоловіків і 19% жінок.

* А от повернулися більше жінок - 14% проти 3% серед чоловіків.

* Не збираються їхати: 49% жінок і 38% чоловіків.

Вік і доходи

Молодь більше хоче змін. До 25 років за кордон хочуть 53% опитаних, серед старших - 45%. Молоді також більше серед тих, хто хоче спробувати життя за кордоном і потім повернутися (13% проти середнього значення 8% серед усіх).

Доходи не сильно впливають на бажання виїхати. Хіба що серед жінок з доходом понад $5000 трохи більше тих, хто хоче поїхати найближчим часом (10% проти 5%). У чоловіків таких залежностей немає.

Для чоловіків головне інше - чи є бронь від армії. Якщо немає, вони частіше думають про виїзд. Найменше планують емігрувати ті, хто вже відслужив (31%).

Де живуть і що планують

На заході країни емігрувати хочуть рідше. У Львові, Тернополі, Рівному, Чернівцях, Луцьку та Хмельницькому активно планують виїзд менше ніж 12% ІТ-фахівців.

На сході та півдні ситуація інша: у Дніпрі, Одесі, Полтаві, Сумах і Миколаєві активно готуються виїжджати 15-20%.

Є винятки. У Харкові кількість охочих виїхати така сама, як у Львові (44%). Можливо, ті, хто хотів поїхати, уже зробили це. А от в Ужгороді 20% планують виїхати, коли відкриють кордони. Це один із найвищих показників. Ймовірно, частина тих, хто переселився на Закарпаття, тепер планує наступний крок - за кордон.

Чи повертаються ті, хто вже виїхав

Із поверненням в Україну ситуація різна. Майже половина (42%) ще не визначилися. 37% точно не хочуть повертатися. 20% планують повернутися. За рік зросла кількість тих, хто ще думає (42% проти 32%), і зменшилася частка тих, хто не планує повертатися (37% проти 45%).

Жінки трохи частіше планують повертатися, чоловіки - лишатися. Молоді теж більше серед тих, хто хоче назад, або ще не визначився. А от серед старших більше охочих залишитися.

Цікаво, що фінанси тут грають більшу роль. Ті, хто витрачає більше, ніж заробляє, частіше хочуть повернутися (24% проти 20%). А ті, хто має запас грошей, навпаки більше думають лишатися (39% проти 35%).

Країна проживання теж впливає. Найбільше планів на повернення у тих, хто живе в Угорщині (42%), Хорватії (37%) та Румунії (36%). А от з Канади (8%) і США (10%) хочуть повернутися найрідше. У Європі найнижчі показники - з Кіпру (4%), Чехії та Португалії (9%), Німеччини (13%) і Іспанії (15%).

Чому виїжджають

Головні причини для виїзду з України цілком очевидні - війна і пошук безпеки. Це сказали 65% тих, хто хоче поїхати з України, і 67% тих, хто вже за кордоном і не планує повертатися.

Для чоловіків на першому місці ще й страх мобілізації (71%). Для жінок важливішим є стрес (68%) і безпечне життя (64%). Також багато хто говорить про недовіру до влади та держави (69% тих, хто ще в Україні, і 56% серед тих, хто за кордоном).

Молодь до 25 років частіше хоче виїхати через інші мотиви: цікавість до світу (52%), нові можливості (39%), кращу інфраструктуру й соціальні гарантії (35%), а ще вищі зарплати (34%).

Чому залишаються

Найголовніша причина для того, щоб залишатися в Україні - це родина. Цей мотив назвали 68% тих, хто залишився, і 62% тих, хто за кордоном, але думає повернутися. Ще один важливий привід, щоб залишитися - віра в Україну та бажання брати участь у відбудові (65% і 54%).

Велику роль відіграє й адаптація. 72% тих, хто хоче повернутися, сумують за своїм життям в Україні - мовою, культурою, звичним середовищем. 42% не відчувають себе "своїми" за кордоном. 58% кажуть, що з самого початку не планували залишатися, а сприймали евакуацію лише як тимчасове рішення.

Схожі аргументи є й у тих, хто взагалі не хоче їхати. 46% не готові починати все з нуля. 39% вважають, що послуги в Україні кращі. 32% не відчувають себе комфортно в іншій країні. А 37% просто задоволені тим, що мають тут.