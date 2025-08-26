Фінансові новини
- |
- 26.08.25
- |
- 16:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міноборони вперше закупило FPV-дрони за новими правилами майже на 500 мільйонів
10:35 26.08.2025 |
Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони оголосило тендери на постачання денних FPV-дронів без функції донаведення на 1,37 млрд грн і вже уклало угоди на 465 млн грн.
Це перші торги, які АОЗ проводив за новими правилами, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
Зокрема, цього разу замовник встановив технічні вимоги до FPV-дронів, які планує придбати, а виробники безпілотників, які цим вимогам відповідають, могли подавати свої пропозиції.
Минулого року аналогічну процедуру закупівлі проводило Держспецзв'язку. Тоді замовили FPV-дрони з донаведенням по 16-20 тис. грн.
Наразі АОЗ успішно завершив закупівлі за чотирма лотами, контракти укладено з компаніями, що запропонували найменшу ціну з великими знижками - в середньому 35% від очікуваної ціни. З міркувань безпеки, договори, ціни дронів і назви постачальників приховані. Також приховані десятки питань учасників торгів і відповідей замовника щодо закупівлі.
Водночас триває вибір переможців за лотами на 900 млн грн. Тут замовник відхилив найдешевших переможців аукціону і планує укласти угоди з тими, хто робив найменші знижки - в середньому на 20%.
Як повідомлялося, директор "Агенції оборонних закупівель" Міноборони Арсен Жумаділов раніше розповідав, що загальна виробнича спроможність українських виробників FPV-дронів у 2025 році становить орієнтовно від 8 до 10 млн виробів на рік. Однак держава ж цьогоріч планує викупити орієнтовно від 4 до 4,5 млн дронів - кількість частково залежатиме від наявності фінансового ресурсу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
|Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink - віцепрем'єр Гавковський
|Норвегія виділить близько $8,5 млрд на підтримку України в наступному році
|Канада виділить $500 млн на закупівлю у США зброї для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Державний борг України у липні зріс на $1,29 мільярда
|Обсяг виданих кредитів за програмою портфельних держгарантій у липні скоротився майже на 40%, кількість - на 22%
|Бюджет отримав рекордну суму від конфіскації - ₴2,8 мільярда російського онлайн-казино PIN-UP
|НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е низці обленерго з умовою подальших пріоритетних розрахунків з «Укренерго»
|Ціни на нафту прискорили зниження, Brent біля $67,7 за барель
|Український і грузинський порти з'єднає новий поромний маршрут через «Середній коридор»
Бізнес
|Китай обмежує купівлю чипів Nvidia після образливих заяв у США
|Google запускає AI Mode у Пошуку в 180 країнах, зокрема й в Україні
|Snapdragon 8 Gen 5 отримає навіть вищі частоти, ніж Snapdragon 8 Elite Gen 2
|Власники Cybertruck судяться з Tesla через відсутність обіцяної модернізації
|Уряд США хоче отримати частку в Samsung в обмін на гранти для виробництва чипів
|NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell
|Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі