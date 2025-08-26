Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс до $18,5 мільярда за пів року, – Держстат

09:01 26.08.2025 |

Економіка

 

За січень-червень 2025 року Україна експортувала товарів на $20,04 млрд, а імпортувала на $38,56 млрд.

При цьому експорт українських товарів знизився на 4,2% у річному обчисленні, а імпорт - зріс на 15,6%, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані Держстату.

У підсумку, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами сягнуло $18,51 млрд, а коефіцієнт покриття імпорту експортом погіршився до 0,52 з 0,63 роком раніше,

Зазначимо, що у структурі експорту домінували продукти рослинного походження - $5,21 млрд, зокрема зернові, постачання яких скоротилися на 24,2% - до $3,99 млрд.

Далі за вартістю експорту йдуть жири та олії тваринного або рослинного походження ($3,6 млрд), недорогоцінні метали та вироби з них ($2,27 млрд), готові харчові продукти ($1,9 млрд) і машини та електротехніка ($1,75 млрд).

Водночас імпорт сформували насамперед товари з високою доданою вартістю:

* машини й обладнання ($8,91 млрд);
* транспортні засоби та літальні/плавучі засоби ($5,37 млрд);
* мінеральні продукти ($5,24 млрд);
* продукція хімпрому ($4,42 млрд);
* недорогоцінні метали ($2,07 млрд).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4047
  0,0253
 0,06
EUR
 1
 48,2655
  0,2076
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0796  0,05 0,13 41,6023  0,04 0,11
EUR 47,9065  0,02 0,05 48,5919  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4300  0,02 0,04 41,4400  0,02 0,05
EUR 48,1300  0,37 0,76 48,1600  0,38 0,77

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес