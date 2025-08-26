Авторизация

Україна уклала угоду про обмін митною інформацією з Канадою

 

Україна та Канада уклали Угоду про взаємну адміністративну допомогу в митних справах.

Документ підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та посолка Канади в Україні Наталка Цмоць, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Угода передбачає обмін інформацією між митними органами двох країн для запобігання, розслідування та припинення порушень.

Очікується, що така співпраця сприятиме підвищенню безпеки всього ланцюга постачання товарів, що має ключове значення для стабільного економічного розвитку.

Окрім того, досягнута домовленість допоможе Україні і Канаді ефективніше протидіяти контрабанді, незаконній торгівлі зброєю, наркотичними речовинами та іншими небезпечними товарами, зазначають у Мінфіні.

"Підписана сьогодні угода відкриває нову сторінку у співпраці між Україною та Канадою і посилює багаторічну співдружність наших країн. Угода є важливим кроком для зміцнення митного контролю та створення прозорих і більш безпечних умов міжнародної торгівлі", - прокоментував підписання угоди Сергій Марченко.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Канада
 

