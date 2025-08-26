Фінансові новини
- |
- 26.08.25
- |
- 10:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна уклала угоду про обмін митною інформацією з Канадою
08:56 26.08.2025 |
Україна та Канада уклали Угоду про взаємну адміністративну допомогу в митних справах.
Документ підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та посолка Канади в Україні Наталка Цмоць, повідомляє пресслужба Мінфіну.
Угода передбачає обмін інформацією між митними органами двох країн для запобігання, розслідування та припинення порушень.
Очікується, що така співпраця сприятиме підвищенню безпеки всього ланцюга постачання товарів, що має ключове значення для стабільного економічного розвитку.
Окрім того, досягнута домовленість допоможе Україні і Канаді ефективніше протидіяти контрабанді, незаконній торгівлі зброєю, наркотичними речовинами та іншими небезпечними товарами, зазначають у Мінфіні.
"Підписана сьогодні угода відкриває нову сторінку у співпраці між Україною та Канадою і посилює багаторічну співдружність наших країн. Угода є важливим кроком для зміцнення митного контролю та створення прозорих і більш безпечних умов міжнародної торгівлі", - прокоментував підписання угоди Сергій Марченко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
|Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink - віцепрем'єр Гавковський
|Норвегія виділить близько $8,5 млрд на підтримку України в наступному році
|Канада виділить $500 млн на закупівлю у США зброї для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Запит на портфельні інвестиції в житлову нерухомість України повертається – думка
|Дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс до $18,5 мільярда за пів року, – Держстат
|Україна уклала угоду про обмін митною інформацією з Канадою
|Нафта подешевшала після зростання до двотижневого максимуму на тлі побоювань щодо поставок з Росії
|Відновлено роботу Державного фонду регіонального розвитку
|Україна зможе замістити дизпальне зі Словаччини - експерт
Бізнес
|Snapdragon 8 Gen 5 отримає навіть вищі частоти, ніж Snapdragon 8 Elite Gen 2
|Власники Cybertruck судяться з Tesla через відсутність обіцяної модернізації
|Уряд США хоче отримати частку в Samsung в обмін на гранти для виробництва чипів
|NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell
|Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц