Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Відновлено роботу Державного фонду регіонального розвитку

23:35 25.08.2025 |

Економіка

 

Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) відновив свою роботу після трирічної перерви, пов'язаної з повномасштабною війною, з 1 вересня громади зможуть подавати заявки на фінансування проєктів відновлення за кошти ДФРР, повідомив заступник міністра розвитку громад і територій України Олексій Рябикін під час брифінгу у понеділок.

"Ми раді, що повертаємося до функціонування Державного фонду регіонального розвитку. Сьогодні наш пріоритет - це прифронтові громади, але отримати підтримку зможуть і інші регіони. Ми прагнемо зробити процес відбору проєктів максимально відкритим та прозорим, аби кошти були використані ефективно для відбудови наших громад," - зазначив Рябикін.

За його словами, цьогоріч держбюджетом передбачено 1 млрд грн на такі проєкти. Їх реалізація відбуватиметься в рамках перехідної моделі управління публічними інвестиціями. Громади, що не перебувають на територіях активних бойових дій, можуть подавати заявки з 1 по 10 вересня через цифрову платформу DREAM.

Вартість поданих проєктів не має перевищувати 50 млн грн, і вони мають бути реалізовані до кінця 2025 року. Якщо громада не встигне використати цю субвенцію протягом року, то вона може бути повернена до державного бюджету.

Наразі у системі вже зареєстровано кілька тисяч проєктів громад, які потенційно підпадають під вказану субвенцію. Після 10 вересня, коли завершиться процес подачі нових заявок, розпочнеться процес відбору проєктів для фінансування. Він є прозорим і підзвітним, до нього активно долучаються громади та регіони.

"Мінрозвитку вже продемонструвало цей підхід у відборі проєктів в рамках програми відновлення України, де було розподілено EUR100 млн. Ми залучили всі громади, всі обласні державні адміністрації, а також експертів, громадськість та різні міністерства, щоб забезпечити повну прозорість і відкритість відбору", - наголосив Рябикін.

Щоб отримати фінансування проєкту, громадам потрібно виконати чотири основні умови при підготовці заявки. Передусім, проєкт має відповідати загальній стратегії розвитку регіонів, а об'єкт, який планується до відбудови, повинен належати державі чи громаді. Проєктна документація має відповідати вимогам. Також важливо, аби місцевим бюджетом можна було покрити принаймні 10% вартості проєкту.

Відповідно до Бюджетної декларації на 2026-2028 роки, із наступного року у ДФРР закладено 90 млрд грн на три роки, по 30 млрд грн на рік. У Мінрозвитку підкреслили, що доцільне, прозоре і підзвітне використання коштів ДФРР цьогоріч є своєрідним пілотним процесом і підготовкою до активної роботи з публічними інвестиціями уже за кілька місяців.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4300
  0,1461
 0,35
EUR
 1
 48,4731
  0,5631
 1,18

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0257  0,09 0,21 41,5586  0,10 0,25
EUR 47,9286  0,29 0,61 48,6507  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,10 0,25 41,4600  0,09 0,22
EUR 48,5000  0,51 1,06 48,5350  0,51 1,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес