Гранти на започаткування власного бізнесу вже отримали близько 2 000 ветеранів - Соболев

За програмою «Власна справа» вже понад 2 000 ветеранів або членів їхніх сімей отримали гранти на започаткування бізнесу.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев під час восьмого міжнародного ветеранського форуму «Україна. Ветерани. Безпека», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас є програма «Власна справа», за якою ми видаємо гранти до 1 млн грн на бізнес для ветеранів, ветеранок, для членів їх сімей. Вже більше 2 000 ветеранів скористалися цією послугою загалом на понад 1 млрд грн», - сказав міністр.

Він наголосив, що «Власна справа» є флагманською програмою Мінекономіки, і є план її розширити.

Також для ветеранів є послуга безкоштовного перенавчання або перекваліфікації коштом Державної служби зайнятості. Для цього надається ваучер, який покриває 30 тис. грн навчання майже у всіх навчальних закладів України. Також можна опанувати нову професію в одному з восьми центрів профтехосвіти ДСЗ.

«Вже більше пів тисячі ветеранів взяли ваучери. Його вартість 30 тис. грн, і за цією програмою можна вчитися 150 різних професій. Крім того, можна пройти навчання у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Цим скористалися ще майже 3000 ветеранів», - зазначив Соболев.

Ще однією державною програмою підтримки учасників бойових дій на ринку праці є компенсація для роботодавців за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю внаслідок поранення.

«Створення безбар'єрних робочих місць - держава компенсує до 120 тис. грн за їх облаштування. Заявку на це також можна подати через Службу зайнятості», - додав міністр.

Як повідомлялося, у жовтні на платформі "Ветеран PRO" з'явиться компенсація за страхування автомобіля, у листопаді - можливість отримати е-посвідчення відразу після набуття статусу ветерана.