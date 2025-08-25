Фінансові новини
- 25.08.25
- 11:03
Україна та Швеція хочуть спільно виробляти оборонну продукцію на території обох країн
09:20 25.08.2025 |
Україна та Швеція домовились про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".
У листі про наміри між міністерствами оборони України та Швеції, який підписали міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час його візиту в Україну 23 серпня та Шмигаль, йдеться про те, що країни домовились про спільне виробництво оборонної продукції..
Документ актуалізує спільні зусилля у цій сфері, створює умови для реалізації спільних проєктів у сфері оборонної промисловості, забезпечить сталість і взаємність співпраці між нашими країнами.
"Ми продовжимо обмін технологіями та досвідом у сфері виробництва озброєнь і військової техніки для посилення стійкості та самодостатності наших ОПК", - заявив Шмигаль.
Він подякував міністру оборони Швеції за приєднання до ініціативи PURL і виділення $486 млн спільно з Норвегією та Данією.
Окремою темою спілкування стало співробітництво у сфері військової авіації, зокрема навчання пілотів і робота над спільними проєктами між шведськими та українськими компаніями. П
"Серед найближчих перспектив нашої співпраці - робота над інноваціями, розвиток спільних виробництв. Також обговорили активізацію нашої співпраці у сфері космічних технологій", - додав він.
