Україна та Канада домовляються про нову угоду з георозвідки
09:17 25.08.2025 |
До кінця року Україна планує ухвалити індустріальну стратегію та підписати з Канадою угоду з георозвідки. Ці кроки стануть сигналом для приватного сектору та відкриють шлях для великих інвестицій у критичні галузі економіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву премʼєр-міністра України Юлії Свириденко.
Свириденко висловила вдячність прем'єр-міністру Канади Марку Карні за підтримку України й символічний візит у День Незалежності.
"Наш пріоритет - збереження макрофінансової стабільності. Для цього восени маємо підготувати нову багаторічну програму з МВФ, яка врахує реалії війни та оборонні потреби", - наголосила вона.
Прем'єр відзначила, що справжнім індикатором дієвих безпекових гарантій є готовність бізнесу інвестувати.
"Україна відкрита до капіталу: пріоритетом є залучення ПІІ та розвиток критичних ланцюгів постачання. Україні потрібні 1-2 знакові угоди, які стануть сигналом для приватного сектору, зокрема у сфері LNG, газової інфраструктури чи розробки нових родовищ", - додала Свириденко.
Як наголосила прем'єр, до кінця року уряд планує ухвалити індустріальну стратегію й підписати восени з Канадою угоду про георозвідку.
Водночас Свириденко повідомила, що під час зустрічі з Карні закликала Канаду поширити страхування воєнних ризиків і на інвестиції, як це роблять Франція та Польща, а також розглянути G2G-угоду для підтримки компаній, що інвестуватимуть у відбудову.
А також запросила взяти участь в Ukraine Mine Action Conference у Токіо та Rebuild Ukraine, де можна було б оголосити про спільні проєкти.
Окремо було обговорено й питання підтримки ветеранів.
"Україна разом з Канадою розвиває програми ментального здоров'я та працює над мобільними комплексами для протезування. Домовилися з канадськими партнерами розвивати ветеранські простори у регіонах", - повідомила вона.
Свириденко не забула порушити й питання щодо санкційного тиску на Росію.
"Санкції вже коштували Росії понад 160 млрд доларів. Але цього замало - агресор продовжує виробляти ракети та дрони. Закликали посилити тиск: узгодженість між партнерами робить їх справді дієвими", - пояснила прем'єр.
