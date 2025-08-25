Авторизация

Україна та Канада домовляються про нову угоду з георозвідки

 

До кінця року Україна планує ухвалити індустріальну стратегію та підписати з Канадою угоду з георозвідки. Ці кроки стануть сигналом для приватного сектору та відкриють шлях для великих інвестицій у критичні галузі економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву премʼєр-міністра України Юлії Свириденко.

Свириденко висловила вдячність прем'єр-міністру Канади Марку Карні за підтримку України й символічний візит у День Незалежності.

"Наш пріоритет - збереження макрофінансової стабільності. Для цього восени маємо підготувати нову багаторічну програму з МВФ, яка врахує реалії війни та оборонні потреби", - наголосила вона.

Прем'єр відзначила, що справжнім індикатором дієвих безпекових гарантій є готовність бізнесу інвестувати.

"Україна відкрита до капіталу: пріоритетом є залучення ПІІ та розвиток критичних ланцюгів постачання. Україні потрібні 1-2 знакові угоди, які стануть сигналом для приватного сектору, зокрема у сфері LNG, газової інфраструктури чи розробки нових родовищ", - додала Свириденко.

Як наголосила прем'єр, до кінця року уряд планує ухвалити індустріальну стратегію й підписати восени з Канадою угоду про георозвідку.

Водночас Свириденко повідомила, що під час зустрічі з Карні закликала Канаду поширити страхування воєнних ризиків і на інвестиції, як це роблять Франція та Польща, а також розглянути G2G-угоду для підтримки компаній, що інвестуватимуть у відбудову.

А також запросила взяти участь в Ukraine Mine Action Conference у Токіо та Rebuild Ukraine, де можна було б оголосити про спільні проєкти.

Окремо було обговорено й питання підтримки ветеранів.

"Україна разом з Канадою розвиває програми ментального здоров'я та працює над мобільними комплексами для протезування. Домовилися з канадськими партнерами розвивати ветеранські простори у регіонах", - повідомила вона.

Свириденко не забула порушити й питання щодо санкційного тиску на Росію.

"Санкції вже коштували Росії понад 160 млрд доларів. Але цього замало - агресор продовжує виробляти ракети та дрони. Закликали посилити тиск: узгодженість між партнерами робить їх справді дієвими", - пояснила прем'єр.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0257  0,09 0,21 41,5586  0,10 0,25
EUR 47,9286  0,29 0,61 48,6507  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на 22.08.25, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,16 0,38 41,3700  0,15 0,38
EUR 47,9900  0,12 0,25 48,0200  0,12 0,25

