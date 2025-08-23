Авторизация

Зброярі провели понад пів тисячі випробувань за рік роботи проєкту «Залізний полігон»

23:29 22.08.2025 |

Економіка

 

За рік роботи сервісу "Залізний полігон", який запустили для виробників ОВТ з метою випробування зразків на ранніх етапах проєктування, було подано майже 750 відповідних заявок. Із них провели понад 550, повідомляє Міноборони.

Послугу для виробників озброєння та військової техніки запустило Міністерство оборони спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

За інформацією МОУ, випробування зразків відбуваються на сучасних полігонах, оснащених необхідним обладнанням для різних типів ОВТ, включно зі створенням радіоперешкод та інших умов, наближених до бойових.

В оборонному відомстві стверджують, що виробники отримують фахову експертизу, консультації та зворотний зв'язок від військових. Це дозволяє швидше доводити розробки до технологічної готовності. Сервіс також допомагає спростити процес у межах кодифікації нових виробів.

"Послуга доступу до полігонів є безкоштовною для всіх виробників оборонно-промислового комплексу. Один виробник може скористатися послугою декілька разів протягом процесу створення виробу", - йдеться в повідомленні МОУ.

Подати заявку на проведення випробувань можна онлайн через єдину форму на сайті сервісу poligon.zsu.gov.ua.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України оголосило про запуск проєкту "Залізний полігон" у серпні 2024 року.
За матеріалами: mezha.media
 

