Фінансові новини
- |
- 23.08.25
- |
- 02:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні розширили перелік техніки, за яку бізнес може отримати компенсацію
23:10 22.08.2025 |
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства поповнило 92 позиціями перелік української промислової техніки та обладнання, при купівлі якої держава компенсує 15%.
Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає Укрінформ.
"Це перше оновлення переліку після серпневого рішення уряду про розширення програми. Перелік української техніки збільшився на 92 позиції та тепер налічує 656 найменувань від 28 підприємств. Розширення переліку означає більше варіантів спецтехніки для громад, ширший вибір обладнання для бізнесу та нові додаткові замовлення для українських машинобудівників", - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.
Зокрема, до переліку вперше увійшли чотири нові підприємства: ТОВ "Олександрійський завод підйомно-транспортного устаткування" (Кіровоградська обл.), ТОВ "Харків трактор інжиніринг" (Харківська обл.), ТОВ "Еліз" (м. Запоріжжя) та ТОВ "Київський завод ПТО" (м. Київ).
Серед нових найменувань - трансформатори різних потужностей, автокрани стрілові, мостові крани та машина розмінування МР.5100.
У пресслужбі нагадали, що програма часткової компенсації поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%. Щоб скористатися програмою, потрібно придбати техніку з переліку через уповноважений банк та подати заявку з необхідними документами для отримання 15% компенсації вартості на свій рахунок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС виділив Україні 4 млрд євро підтримки напередодні Дня незалежності
|Українські дрони знову атакували найбільшу вузлову станцію нафтопроводу «Дружба», спалахнула пожежа
|Затриманим за підрив «Північних потоків» є капітан ЗСУ у відставці та колишній службовець СБУ — WSJ
|Верховна Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Зброярі провели понад пів тисячі випробувань за рік роботи проєкту «Залізний полігон»
|Нацкомісія підвищить тарифи 18 обленерго з 1 вересня: вони зростуть на 14-23%
|В Україні розширили перелік техніки, за яку бізнес може отримати компенсацію
|Надходження від «податку на Google» за 6 міс. зросли на 26% в євро та на 23% в доларах
|Українські сирні продукти потіснили російські в країнах Середньої Азії
|Українська соняшникова олія вперше за два роки випередила російську в Індії
Бізнес
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц
|OpenAI визнала проблеми з GPT-5 і зробила його людянішим
|Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів
|Роботи виношуватимуть і «народжуватимуть» людських дітей вже у 2026 році
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT