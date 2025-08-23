Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні розширили перелік техніки, за яку бізнес може отримати компенсацію

23:10 22.08.2025 |

Економіка

 

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства поповнило 92 позиціями перелік української промислової техніки та обладнання, при купівлі якої держава компенсує 15%.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає Укрінформ.

"Це перше оновлення переліку після серпневого рішення уряду про розширення програми. Перелік української техніки збільшився на 92 позиції та тепер налічує 656 найменувань від 28 підприємств. Розширення переліку означає більше варіантів спецтехніки для громад, ширший вибір обладнання для бізнесу та нові додаткові замовлення для українських машинобудівників", - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Зокрема, до переліку вперше увійшли чотири нові підприємства: ТОВ "Олександрійський завод підйомно-транспортного устаткування" (Кіровоградська обл.), ТОВ "Харків трактор інжиніринг" (Харківська обл.), ТОВ "Еліз" (м. Запоріжжя) та ТОВ "Київський завод ПТО" (м. Київ).

Серед нових найменувань - трансформатори різних потужностей, автокрани стрілові, мостові крани та машина розмінування МР.5100.

У пресслужбі нагадали, що програма часткової компенсації поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%. Щоб скористатися програмою, потрібно придбати техніку з переліку через уповноважений банк та подати заявку з необхідними документами для отримання 15% компенсації вартості на свій рахунок.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9396  0,10 0,24 41,4558  0,10 0,24
EUR 47,6369  0,24 0,51 48,2992  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,16 0,38 41,3700  0,15 0,38
EUR 47,9900  0,12 0,25 48,0200  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес