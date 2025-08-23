В Україні розширили перелік техніки, за яку бізнес може отримати компенсацію

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства поповнило 92 позиціями перелік української промислової техніки та обладнання, при купівлі якої держава компенсує 15%.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає Укрінформ.

"Це перше оновлення переліку після серпневого рішення уряду про розширення програми. Перелік української техніки збільшився на 92 позиції та тепер налічує 656 найменувань від 28 підприємств. Розширення переліку означає більше варіантів спецтехніки для громад, ширший вибір обладнання для бізнесу та нові додаткові замовлення для українських машинобудівників", - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Зокрема, до переліку вперше увійшли чотири нові підприємства: ТОВ "Олександрійський завод підйомно-транспортного устаткування" (Кіровоградська обл.), ТОВ "Харків трактор інжиніринг" (Харківська обл.), ТОВ "Еліз" (м. Запоріжжя) та ТОВ "Київський завод ПТО" (м. Київ).

Серед нових найменувань - трансформатори різних потужностей, автокрани стрілові, мостові крани та машина розмінування МР.5100.

У пресслужбі нагадали, що програма часткової компенсації поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%. Щоб скористатися програмою, потрібно придбати техніку з переліку через уповноважений банк та подати заявку з необхідними документами для отримання 15% компенсації вартості на свій рахунок.