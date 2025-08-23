Фінансові новини
- |
- 23.08.25
- |
- 02:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Надходження від «податку на Google» за 6 міс. зросли на 26% в євро та на 23% в доларах
23:07 22.08.2025 |
Компанії-нерезиденти, що постачають електронні послуги українським споживачам, в січні-червні 2025 року сплатили ПДВ до бюджету обсягом EUR76,5 млн та $85,7 млн, повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.
"Це на 16,2 млн доларів США (+23%) та 15,9 млн євро (+26%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про нараховані суми податку прозвітували 132 особи - нерезиденти", - зазначила вона в Facebook в п'ятницю.
Згідно з опублікованою нею інформацією, найбільшими платниками стали Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI та Ebay.
Карнаух підкреслила, що також зростає кількість осіб-нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам. Сьогодні їх вже 141, що на 16 більше, ніж торік.
"Це колосальні надходження до бюджету, які посилюють нашу стійкість навіть в надскладних умовах. Більше того, це вирівнює умови конкуренції між українськими й міжнародними бізнесами у сфері цифрових сервісів", - прокоментувала збільшення надходжень від податку Карнаух.
Як повідомлялось, у 2024 році надходження від "податку на Google" у 2024 році зросли майже на 40%: компанії-нерезиденти задекларували 12,1 млрд грн ПДВ, з яких сплатили 11,2 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС виділив Україні 4 млрд євро підтримки напередодні Дня незалежності
|Українські дрони знову атакували найбільшу вузлову станцію нафтопроводу «Дружба», спалахнула пожежа
|Затриманим за підрив «Північних потоків» є капітан ЗСУ у відставці та колишній службовець СБУ — WSJ
|Верховна Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Зброярі провели понад пів тисячі випробувань за рік роботи проєкту «Залізний полігон»
|Нацкомісія підвищить тарифи 18 обленерго з 1 вересня: вони зростуть на 14-23%
|В Україні розширили перелік техніки, за яку бізнес може отримати компенсацію
|Надходження від «податку на Google» за 6 міс. зросли на 26% в євро та на 23% в доларах
|Українські сирні продукти потіснили російські в країнах Середньої Азії
|Українська соняшникова олія вперше за два роки випередила російську в Індії
Бізнес
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц
|OpenAI визнала проблеми з GPT-5 і зробила його людянішим
|Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів
|Роботи виношуватимуть і «народжуватимуть» людських дітей вже у 2026 році
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT