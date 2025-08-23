Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Надходження від «податку на Google» за 6 міс. зросли на 26% в євро та на 23% в доларах

23:07 22.08.2025 |

Економіка

 

Компанії-нерезиденти, що постачають електронні послуги українським споживачам, в січні-червні 2025 року сплатили ПДВ до бюджету обсягом EUR76,5 млн та $85,7 млн, повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

"Це на 16,2 млн доларів США (+23%) та 15,9 млн євро (+26%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про нараховані суми податку прозвітували 132 особи - нерезиденти", - зазначила вона в Facebook в п'ятницю.

Згідно з опублікованою нею інформацією, найбільшими платниками стали Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI та Ebay.

Карнаух підкреслила, що також зростає кількість осіб-нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам. Сьогодні їх вже 141, що на 16 більше, ніж торік.

"Це колосальні надходження до бюджету, які посилюють нашу стійкість навіть в надскладних умовах. Більше того, це вирівнює умови конкуренції між українськими й міжнародними бізнесами у сфері цифрових сервісів", - прокоментувала збільшення надходжень від податку Карнаух.

Як повідомлялось, у 2024 році надходження від "податку на Google" у 2024 році зросли майже на 40%: компанії-нерезиденти задекларували 12,1 млрд грн ПДВ, з яких сплатили 11,2 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9396  0,10 0,24 41,4558  0,10 0,24
EUR 47,6369  0,24 0,51 48,2992  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,16 0,38 41,3700  0,15 0,38
EUR 47,9900  0,12 0,25 48,0200  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес