Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін ухвалив пакет рішень для ветеранів: компенсуватиме 50% вартості автоцивілки

15:57 22.08.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів ухвалив 11 рішень на підтримку ветеранів та їхніх родин. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко після спеціального засідання уряду, присвяченого ветеранській політиці.

Додатково уряд вирішив компенсувати 50% вартості автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Серед ухвалених рішень також законопроєкт про основи державної ветеранської політики. Він визначає статуси ветеранів та їхніх родин, гарантує їм медичну, соціальну, освітню та правову підтримку.

Крім того, у законопроєкті передбачені ветеранські простори, послуги за гроші державного бюджету, увічнення пам'яті загиблих.

Також уряд підтримав законопроєкт про осіб, які захищали незалежність та територіальну цілісність України.

За словами Свириденко, восени обидва документи можуть бути ухвалені як частина Кодексу законів про захисників і захисниць України. Усі чинні пільги та документи залишаються чинними.

Крім цього, запущено програму адаптації для ветеранів, які втратили зір, спрощено доступ до засобів реабілітації та забезпечено право на безоплатне стоматологічне лікування для іноземних військових, що воюють у складі ЗСУ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9396  0,10 0,24 41,4558  0,10 0,24
EUR 47,6369  0,24 0,51 48,2992  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,16 0,38 41,3700  0,15 0,38
EUR 47,9900  0,12 0,25 48,0200  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес