Кабмін ухвалив пакет рішень для ветеранів: компенсуватиме 50% вартості автоцивілки

Кабінет міністрів ухвалив 11 рішень на підтримку ветеранів та їхніх родин. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко після спеціального засідання уряду, присвяченого ветеранській політиці.

Додатково уряд вирішив компенсувати 50% вартості автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Серед ухвалених рішень також законопроєкт про основи державної ветеранської політики. Він визначає статуси ветеранів та їхніх родин, гарантує їм медичну, соціальну, освітню та правову підтримку.

Крім того, у законопроєкті передбачені ветеранські простори, послуги за гроші державного бюджету, увічнення пам'яті загиблих.

Також уряд підтримав законопроєкт про осіб, які захищали незалежність та територіальну цілісність України.

За словами Свириденко, восени обидва документи можуть бути ухвалені як частина Кодексу законів про захисників і захисниць України. Усі чинні пільги та документи залишаються чинними.

Крім цього, запущено програму адаптації для ветеранів, які втратили зір, спрощено доступ до засобів реабілітації та забезпечено право на безоплатне стоматологічне лікування для іноземних військових, що воюють у складі ЗСУ.