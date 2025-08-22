Фінансові новини
- 22.08.25
- 20:29
Дефіцит фінансування виробництва дронів становить $6 мільярдів - Зеленський
15:53 22.08.2025
Президент Володимир Зеленський заявив, що дефіцит фінансування виробництва дронів становить 6 мільярдів доларів.
Про це глава держави повідомив під час спільного з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте спілкування з журналістами, передає кореспондент Укрінформу.
«Найближчим часом нам треба закрити дефіцит (фінансування виробництва дронів - ред.). Ми вже про це говорили. Це не секрет, це понад 6 млрд (доларів), ми дуже розраховуємо на цю підтримку від партнерів», - зазначив Зеленський.
За його словами, росіяни збільшують кількість застосування дронів. «У нас все є для протидії, і (тому) важливе фінансування», - зауважив Президент.
Він також наголосив, що сьогодні дрони - це зброя номер один, яка стримує ворога, яка тримає фронт і зменшує кількість втрат українців.
