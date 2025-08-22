Фінансові новини
В Україні запрацювала система трекінгу нелегальних вебсайтів
Державне агентство «ПлейСіті» запустило онлайн-платформу, яка допоможе виявити та заблокували нелегальні онлайн-казино.
Про це повідомила пресслужба держагентства у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Запускаємо Систему трекінгу нелегальних вебсайтів. Ця онлайн-платформа автоматизує виявлення та полегшує блокування нелегальних казино. Вона також вміє знаходити і генерувати список ймовірних дзеркал та пов'язаних доменів, які створюють казино, щоб обійти обмеження», - йдеться в повідомленні.
Також за допомогою системи можна перевірити правовий статус казино, повідомити у "ПлейСіті» про нелегальну компанію, поскаржитися на інтернет-провайдерів, якщо сайти нелегальних казино уже заблоковані, але досі доступні.
Крім того, користувачі зможуть завантажити базу сайтів нелегальних казино, щоб провайдери швидко заблокували доступ до них.
Наразі платформа працює у тестовому режимі, долучитися до тестування можуть усі бажаючі.
