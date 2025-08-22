Авторизация

В Україні запрацювала система трекінгу нелегальних вебсайтів

15:50 22.08.2025 |

Економіка, Україна

 

Державне агентство «ПлейСіті» запустило онлайн-платформу, яка допоможе виявити та заблокували нелегальні онлайн-казино.

Про це повідомила пресслужба держагентства у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Запускаємо Систему трекінгу нелегальних вебсайтів. Ця онлайн-платформа автоматизує виявлення та полегшує блокування нелегальних казино. Вона також вміє знаходити і генерувати список ймовірних дзеркал та пов'язаних доменів, які створюють казино, щоб обійти обмеження», - йдеться в повідомленні.

Також за допомогою системи можна перевірити правовий статус казино, повідомити у "ПлейСіті» про нелегальну компанію, поскаржитися на інтернет-провайдерів, якщо сайти нелегальних казино уже заблоковані, але досі доступні.

Крім того, користувачі зможуть завантажити базу сайтів нелегальних казино, щоб провайдери швидко заблокували доступ до них.

Наразі платформа працює у тестовому режимі, долучитися до тестування можуть усі бажаючі.
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9396  0,10 0,24 41,4558  0,10 0,24
EUR 47,6369  0,24 0,51 48,2992  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,16 0,38 41,3700  0,15 0,38
EUR 47,9900  0,12 0,25 48,0200  0,12 0,25

