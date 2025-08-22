Фінансові новини
- |
- 22.08.25
- |
- 15:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Підготовка України до ОЗП 2025/2026 йде за планом і вже становить понад 70% – Кулеба
13:39 22.08.2025 |
Україна у підготовці до осіннє-зимового періоду 2025/2026 років, йде за планом і досягла передбаченої ним готовності у понад 70%, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
"70% готовність до ОЗП це середній показник по країні і є плановим. Ми не відстаємо від графіку, ще є час, це 2,5 місяці, які ми можемо використати для підготовки до ОЗП", - сказав Кулеба під час "Години запитань до уряду" у парламенті у п'ятницю, трансляцію якого вів народний депутат Олексій Кучеренко.
Що стосується м.Кривий Ріг, про яке запитали народні обранці, то за словами Кулеби, його готовність до ОЗП складає приблизно 50%, але уряд та НАК "Нафтогаз України, якому належить Криворізька ТЕЦ, роблять все необхідне для того, щоб місто нормально пройшло опалювальний сезон
"У Кривому Розі була досить складна ситуація минулого року. Зараз ми працюємо на випередження. На цей час у місті 50% готовності до ОЗП. Це пов'язано з тим, що треба зробити великий обсяг робіт з заміни тепломереж, які на балансі Криворізької ТЕЦ. Ми тримаємо ситуацію на контролі, у нас є штаб, який опікується саме питаннями Кривого Рогу", - зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України.
Як повідомлялося, 22 листопада 2024 року в Міністерстві розвитку громад і територій повідомили, що у Кривому Розі склалася критична ситуація з опаленням. Без тепла в місті були 934 житлові будинки, в яких проживають 110 тис. жителів, 11 закладів охорони здоров'я, 43 навчальні заклади, а також територіальний центр соціального захисту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Затриманим за підрив «Північних потоків» є капітан ЗСУ у відставці та колишній службовець СБУ — WSJ
|Верховна Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility
|Україна планує невдовзі виробляти сім ракет «Фламінго» на день – AP
|Рада обмежила публічний доступ до інформації про компанії в електронних реєстрах
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Штрафи та ув'язнення для військовозобовʼязаних, що втекли за кордон — деталі законопроєкту
|Ціни на нафту слабо знижуються, Brent торгується на рівні $67,6 за барель
|Українські аграрії зібрали понад 27 мільйонів тонн зернових
|Україна накопичила 2,4 млн тонн вугілля та приблизно 11 млрд куб. м газу – Кулеба
|Ціни на пальне падають на тлі святкових акцій
|Підготовка України до ОЗП 2025/2026 йде за планом і вже становить понад 70% – Кулеба
Бізнес
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц
|OpenAI визнала проблеми з GPT-5 і зробила його людянішим
|Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів
|Роботи виношуватимуть і «народжуватимуть» людських дітей вже у 2026 році
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT