Попит покупців житла на фінпрограми забудовників із подовженим терміном розстрочки росте - девелопери
12:53 22.08.2025 |
Програми розстрочки зі збільшеними термінами погашення від забудовників користуються активним попитом покупців житла та є альтернативою державним іпотечним програмам, повідомили українські девелопери агентству "Інтерфакс-Україна".
"У 2024-2025 роках ми спостерігаємо зростання частки клієнтів, які обирають довготривале безвідсоткове розтермінування від KAN Development. Це пов'язано зі збільшенням впевненості покупців у майбутньому, особливо в умовах покращення безпеки у Києві. Програми "єОселя" та "єВідновлення" поки що мають обмежений вплив на наші продажі. Більшість клієнтів обирають інші фінансові рішення, зокрема, наші власні програми", - розповіли у пресслужбі KAN Development.
Останніми роками росте запит на збільшення строку розтермінування, зазначила СМО Alliance Novobud Ірина Міхальова. Крім того, забудовники пропонують програми зі зниженим першим внеском.
"На старті будівництва ми можемо запропонувати довші строки розтермінування - 12, 24, 36 місяців. Тому що, як правило, розтермінування надається до моменту введення проєкту в експлуатацію. Також часті запити від покупців на зменшення першого внеску: він може бути як 10%, так і 50%", - повідомила експертка.
Внутрішні програми розстрочки групи "Ковальська" пропонують фіксовану вартість квадратного метра на строк до п'яти років із першим внеском у 30% вартості житла. Як повідомили у компанії, практикується індивідуальний підхід до потреб покупця.
"Розстрочки стали гнучкішими: якщо клієнт розуміє, що не зможе вносити щомісячні платежі, ми відкриті до діалогу та готові разом знайти зручне рішення. Можна узгодити індивідуальний графік, наприклад, збільшити строк розстрочки, тимчасово зменшити суму внесків із подальшим поверненням до стандартних платежів, провести реструктуризацію, змінити квартиру на іншу площу або в іншому об'єкті будівництва", - пояснив забудовник.
Компанія "РІЕЛ" у другому пусковому комплексі столичного проєкта Brother пропонує покупцям придбати житло у розстрочку до введення об'єкта в експлуатація - другого кварталу 2028 року, зазначила координатор відділів продажу "РІЕЛ" у Львові Алла Чіпак. Крім того, у деяких житлових комплексах знижено перший внесок до 10% від вартості квартири.
З огляду на популярність опції ремонту від забудовника, "Інтергал-Буд" також пропонує можливість оплати ремонту в розтермінуванням разом з квартирою, розказав заступник комерційного директора "Інтергал-Буд" Анатолій Ковриженко.
Як повідомили у групі компаній DIM, девелоперські програми кредитування із подовженим терміном розстрочки є альтернативою державним іпотечним програмам з лімітами за сумами кредитів. Так, в компанії діють власні фінансові програми, за якими перший внесок становить 30% від вартості житла, а термін розстрочки сягає п'яти років.
Крім того, діє програма довгострокового розтермінування від DIM до 10 років.
"На початку червня запустили програму довгострокової розстрочки у гривні терміном на 10 років, з можливістю дострокового погашення, фіксацією ціни в гривні, закріплення вартості квадратного метра в договорі, без прив'язки до валютного курсу чи зростання ціни на ринку, з фіксованою процентною ставкою 10% річних у гривні і першим внеском 30%. Планувалось запустити як пілотний проєкт на два місяці, протестити у великих комплексах квартальної забудови типу "Метрополіс", Lucky Land та Park Lake City. Проте отримали доволі багато звернень зі сторони покупців, які переросли в реальні угоди, тому продовжили програму до кінця літа", - розповів керуючий партнер DIM Олександр Насіковський.
