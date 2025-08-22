Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Екологічний податок: за 7 місяців сплачено 3 мільярди гривень

12:23 22.08.2025 |

Економіка

 

Протягом січня - липня 2025 року платники перерахували до бюджету 2,968 млрд грн екологічного податку.

Про це інформує Державна податкова служба.

Це більше на 0,9 %, або + 26 млн грн до аналогічного показника минулого року. У 2024 році показник сплати - 2,942 млрд гривень, говориться у повідомленні.

Найбільше екологічного податку сплатив Київ - 578,1 млн грн. Дніпропетровська область сплатила 552,7 млн грн, Івано-Франківська - 284,5 млн грн, Запорізька - 178 млн гривень.

Екологічний податок сплачують платники, які здійснюють викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, скиди у водні об'єкти, розміщують відходи та утворюють радіоактивні відходи.

Тимчасово звільнені від сплати екологічного податку на період дії воєнного стану платники, об'єкти яких розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією, додає ДПСУ.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2185
  0,1597
 0,39
EUR
 1
 47,9825
  0,1859
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9396  0,10 0,24 41,4558  0,10 0,24
EUR 47,6369  0,24 0,51 48,2992  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2250  0,04 0,10 41,2550  0,04 0,10
EUR 47,8000  0,07 0,15 47,8350  0,06 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес