Екологічний податок: за 7 місяців сплачено 3 мільярди гривень

Протягом січня - липня 2025 року платники перерахували до бюджету 2,968 млрд грн екологічного податку.

Про це інформує Державна податкова служба.

Це більше на 0,9 %, або + 26 млн грн до аналогічного показника минулого року. У 2024 році показник сплати - 2,942 млрд гривень, говориться у повідомленні.

Найбільше екологічного податку сплатив Київ - 578,1 млн грн. Дніпропетровська область сплатила 552,7 млн грн, Івано-Франківська - 284,5 млн грн, Запорізька - 178 млн гривень.

Екологічний податок сплачують платники, які здійснюють викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, скиди у водні об'єкти, розміщують відходи та утворюють радіоактивні відходи.

Тимчасово звільнені від сплати екологічного податку на період дії воєнного стану платники, об'єкти яких розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією, додає ДПСУ.