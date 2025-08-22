Авторизация

В Україні сповільнюється промислова інфляція - Держстат

23:46 21.08.2025

Економіка

 

В Україні ціни виробників промислової продукції у річному вимірі зросли у липні на 4,7%, тоді як у червні цей показник дорівнював 13,1%.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики у Фейсбуці, передає Укрінформ.

В Україні сповільнюється промислова інфляція - Держстат

 

В Україні сповільнюється промислова інфляція - Держстат

 

За даними Держстату, у липні індекс цін виробників промислової продукції (показник середнього рівня зміни відпускних гуртових цін на сировину, матеріали та товари проміжного споживання) становив 100,7% показника за червень 2025 року.

Основним драйвером промислової інфляції минулого місяця стала ситуація в добувній промисловості. Найбільше подорожчало добування сирої нафти та природного газу - на 8,3% до попереднього місяця. Водночас вартість добування металевих руд зменшилася проти червня цього року на 1,3%, виробництва коксу і продуктів нафтоперероблення - на 3,4%.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2185
  0,1597
 0,39
EUR
 1
 47,9825
  0,1859
 0,39

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0367  0,04 0,09 41,5574  0,02 0,06
EUR 47,8793  0,07 0,15 48,5000  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1850  0,10 0,25 41,2150  0,10 0,25
EUR 47,8700  0,30 0,62 47,9000  0,30 0,62

