В Україні сповільнюється промислова інфляція - Держстат

В Україні ціни виробників промислової продукції у річному вимірі зросли у липні на 4,7%, тоді як у червні цей показник дорівнював 13,1%.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики у Фейсбуці, передає Укрінформ.

За даними Держстату, у липні індекс цін виробників промислової продукції (показник середнього рівня зміни відпускних гуртових цін на сировину, матеріали та товари проміжного споживання) становив 100,7% показника за червень 2025 року.

Основним драйвером промислової інфляції минулого місяця стала ситуація в добувній промисловості. Найбільше подорожчало добування сирої нафти та природного газу - на 8,3% до попереднього місяця. Водночас вартість добування металевих руд зменшилася проти червня цього року на 1,3%, виробництва коксу і продуктів нафтоперероблення - на 3,4%.