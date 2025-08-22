Фінансові новини
В Україні сповільнюється промислова інфляція - Держстат
23:46 21.08.2025 |
В Україні ціни виробників промислової продукції у річному вимірі зросли у липні на 4,7%, тоді як у червні цей показник дорівнював 13,1%.
Такі дані оприлюднила Державна служба статистики у Фейсбуці, передає Укрінформ.
За даними Держстату, у липні індекс цін виробників промислової продукції (показник середнього рівня зміни відпускних гуртових цін на сировину, матеріали та товари проміжного споживання) становив 100,7% показника за червень 2025 року.
Основним драйвером промислової інфляції минулого місяця стала ситуація в добувній промисловості. Найбільше подорожчало добування сирої нафти та природного газу - на 8,3% до попереднього місяця. Водночас вартість добування металевих руд зменшилася проти червня цього року на 1,3%, виробництва коксу і продуктів нафтоперероблення - на 3,4%.
