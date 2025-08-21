Фінансові новини
- 21.08.25
- 19:59
- RSS
- мапа сайту
Шмигаль обговорив створення спільних підприємств із делегацією виробника зброї KNDS Deutschland
17:42 21.08.2025 |
Міністр оборони Денис Шмигаль обговорив із делегацією провідного німецького виробника озброєння KNDS Deutschland створення нових спільних підприємств в Україні.
Про це очільник МОУ повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Провів зустріч із делегацією KNDS Deutschland на чолі з виконавчим директором Ральфом Кетцелем. KNDS - провідний виробник озброєння, чия продукція вже доводить ефективність на полі бою. Зосередилися на посиленні промислової кооперації. Обговорили створення нових спільних підприємств в Україні для виробництва техніки та запчастин», - зазначив Шмигаль.
За його словами, також триває робота над запуском ремонтно-сервісних хабів для швидкого відновлення та обслуговування озброєння. Компанія планує розвивати мережу центрів для ремонту важкої техніки в Україні. У межах такої співпраці вже відремонтовано перші три системи ППО Gepard.
Міністр оборони зауважив, що KNDS Deutschland зацікавлена у досвіді українських військових щодо застосування своєї зброї.
«Домовилися встановити таку комунікацію, що забезпечить вдосконалення продукції компанії з урахуванням досвіду сучасної війни», - зазначив міністр.
Він також поінформував партнерів про підготовку до запуску Defence City - спеціального правового режиму для оборонних компаній: «Це прозорі правила та зрозумілі умови для інвестицій і спільних проєктів».
