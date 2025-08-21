Авторизация

Шмигаль обговорив створення спільних підприємств із делегацією виробника зброї KNDS Deutschland

 

Міністр оборони Денис Шмигаль обговорив із делегацією провідного німецького виробника озброєння KNDS Deutschland створення нових спільних підприємств в Україні.

Про це очільник МОУ повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Провів зустріч із делегацією KNDS Deutschland на чолі з виконавчим директором Ральфом Кетцелем. KNDS - провідний виробник озброєння, чия продукція вже доводить ефективність на полі бою. Зосередилися на посиленні промислової кооперації. Обговорили створення нових спільних підприємств в Україні для виробництва техніки та запчастин», - зазначив Шмигаль.

За його словами, також триває робота над запуском ремонтно-сервісних хабів для швидкого відновлення та обслуговування озброєння. Компанія планує розвивати мережу центрів для ремонту важкої техніки в Україні. У межах такої співпраці вже відремонтовано перші три системи ППО Gepard.

Міністр оборони зауважив, що KNDS Deutschland зацікавлена у досвіді українських військових щодо застосування своєї зброї.

«Домовилися встановити таку комунікацію, що забезпечить вдосконалення продукції компанії з урахуванням досвіду сучасної війни», - зазначив міністр.

Він також поінформував партнерів про підготовку до запуску Defence City - спеціального правового режиму для оборонних компаній: «Це прозорі правила та зрозумілі умови для інвестицій і спільних проєктів».
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2185
  0,1597
 0,39
EUR
 1
 47,9825
  0,1859
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0367  0,04 0,09 41,5574  0,02 0,06
EUR 47,8793  0,07 0,15 48,5000  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1850  0,10 0,25 41,2150  0,10 0,25
EUR 47,8700  0,30 0,62 47,9000  0,30 0,62

