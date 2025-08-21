Авторизация

Земельний банк виставив на торги вже 68,5 із 91 тисячі гектарів державних земель

 

За перший рік діяльності державного оператора проєкту «Земельний банк» оголошено торги по 68,5 тис. га з 90,9 тис. га, переданих підприємству в користування державних земель.

Про це під час публічного звіту за підсумками першого року діяльності державного оператора повідомив генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк» Ярослав Ярославський, передає кореспондент Укрінформу.

«Нам було передано в користування і на сьогодні в розпорядженні «Земельного банку» перебуває 90,9 тисячі гектарів сільськогосподарських державних земель у двадцяти областях. Це усього 1 962 ділянки площею від 1 гектара і до 4 тис. гектарів. На сьогодні оголошено торги по 68,5 тис. га, 3,6 тис. гектарів знаходяться на реєстрації договорів оренди», - розповів Ярославський.

За його даними, ще 3,4 тис. га перебувають на розгляді в територіальних органах Держгеокадастру, по половині з яких «Земельний банк» вже отримав відмову щодо реєстрації перереєстрації з різних причин.

Крім того, 1,6 тис. га знаходься поки що в зоні активних бойових дій і не виставляються на торги з суборенди, як і 6,6 тис. га потенційно забруднених земель, що чекають на розмінування.

«На жаль, сьогодні ще в нас є і судові справи, по яких ми не можемо перереєструвати землю з ДП «Фонд аграрних інвестицій» в ТОВ «Державний земельний банк». Йдеться про 5,5 тис. га таких земель. Після завершення суду, сподіваюся, на нашу користь, ці землі будуть також виставлені на земельні торги», - сказав очільник товариства.
 

