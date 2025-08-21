Авторизация

Українські перевізники зменшили купівлю фур вдвічі за рік

14:26 21.08.2025 |

Економіка

Українські перевізники зменшили купівлю фур вдвічі за рік

 

Впродовж липня українці придбали 1044 нових та вживаних сідлових тягачів. Це на 46,3% менше, ніж в аналогічний період торік, але на 1,9% більше відносно червня цього року.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Згідно з дослідженням, структура цього сегмента наступна: частка внутрішніх перепродажів склала 57,4% (599 шт.), імпорту вживаних сідлових тягачів - 35% (365 шт.). Загальна частка "траків" з пробігом при цьому склала 92,3%. Новими придбали 7,7% сідлових тягачів - 80 шт.

Динаміка за окремими підсегментами сідлових тягачів:

* Внутрішні перепродажі: +3,6% (порівняно з червнем), -48% (порівняно з липнем 2024-го);
* Імпорт вживаних: +0,3%, -38,8% Y-Y;
* Імпорт нових: -3,6%, -59%.

Як йдеться в аналітиці, найпопулярнішим сідловим тягачем на внутрішньому ринку в Україні впевнено залишається DAF XF. Угод щодо купівлі-продажу цієї моделі було укладено 166 шт. Друге місце за кількістю у MAN TGX, 75 шт., третє у Volvo FH, 62 шт.

Першість серед "пригнаних" тягачів здобув DAF XF, який поповнив наш автопарк у кількості 91 шт. На другій сходинці MAN TGX, чий підсумок 87 перших реєстрацій. На третій позиції Volvo FH з результатом 44 траки.

Серед нових моделей сідлових тягачів українські перевізники найчастіше купували Volvo FH -цей тягач розійшовся у кількості 21 шт. Друге місце у цій категорії отримав Renault T-series з підсумком 12 нових машин. Третя позиція у Scania R-series з результатом 11 тягачів.

За матеріалами: Економічна правда
 

