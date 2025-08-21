Фінансові новини
- |
- 21.08.25
- |
- 16:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські перевізники зменшили купівлю фур вдвічі за рік
14:26 21.08.2025 |
Впродовж липня українці придбали 1044 нових та вживаних сідлових тягачів. Це на 46,3% менше, ніж в аналогічний період торік, але на 1,9% більше відносно червня цього року.
Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.
Згідно з дослідженням, структура цього сегмента наступна: частка внутрішніх перепродажів склала 57,4% (599 шт.), імпорту вживаних сідлових тягачів - 35% (365 шт.). Загальна частка "траків" з пробігом при цьому склала 92,3%. Новими придбали 7,7% сідлових тягачів - 80 шт.
Динаміка за окремими підсегментами сідлових тягачів:
* Внутрішні перепродажі: +3,6% (порівняно з червнем), -48% (порівняно з липнем 2024-го);
* Імпорт вживаних: +0,3%, -38,8% Y-Y;
* Імпорт нових: -3,6%, -59%.
Як йдеться в аналітиці, найпопулярнішим сідловим тягачем на внутрішньому ринку в Україні впевнено залишається DAF XF. Угод щодо купівлі-продажу цієї моделі було укладено 166 шт. Друге місце за кількістю у MAN TGX, 75 шт., третє у Volvo FH, 62 шт.
Першість серед "пригнаних" тягачів здобув DAF XF, який поповнив наш автопарк у кількості 91 шт. На другій сходинці MAN TGX, чий підсумок 87 перших реєстрацій. На третій позиції Volvo FH з результатом 44 траки.
Серед нових моделей сідлових тягачів українські перевізники найчастіше купували Volvo FH -цей тягач розійшовся у кількості 21 шт. Друге місце у цій категорії отримав Renault T-series з підсумком 12 нових машин. Третя позиція у Scania R-series з результатом 11 тягачів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна планує невдовзі виробляти сім ракет «Фламінго» на день – AP
|Рада обмежила публічний доступ до інформації про компанії в електронних реєстрах
|Атакою на Кличка і децентралізацію назвали вилучення 8 млрд грн із бюджету Києва в «Ударі»
|Підрив «Північних потоків»: затримано громадянина України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Верховна Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility
|Україна планує невдовзі виробляти сім ракет «Фламінго» на день – AP
|Рада обмежила публічний доступ до інформації про компанії в електронних реєстрах
|Нафта дорожчає, Brent торгується близько $67,4 за барель
|Рада прийняла за основу законопроєкт про вдосконалення механізму «зелених» аукціонів
|Українські перевізники зменшили купівлю фур вдвічі за рік
Бізнес
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна