Регулятор визнав, що «Роумінг як вдома» вплине на тарифні плани

Після входження України до єдиної європейської зони роумінгу ("Роумінг як вдома") українські мобільні оператори зроблять "певні зміни в тарифних планах". Таку оцінку надала в інтерв'ю LIGA.net голова Нацкомісії, що регулює електронні комунікації (НКЕК) Лілія Мальон.

Вона зазначила, що оператори "як мінімум мають додати до своєї лінійки пакети, які міститимуть послугу "Роумінг як вдома" і розширити її на всі тарифи". Відповідаючи на запитання, чи призведе це до скорочення обсягу послуг мобільного зв'язку та інтернету, Мальон вказала, що оператори "мають думати не про те, щоб обмежити, а як дати найкращу пропозицію споживачу".

"Я дуже вірю в конкуренцію. Хто з операторів дасть найбільш привабливі умови для абонента - той і виграє", - зазначила голова НКЕК.

Як каже Мальон, НКЕК не може впливати на "конфігурацію" комерційних тарифів. Але регулятор перевірятиме нові пакети "на відсутність дискримінації". Домашній тариф має дорівнювати роумінгу, а всі абоненти, які переводитимуться на інші тарифні умови, повинні про це бути завчасно попередженими та надати згоду, наголосила голова НКЕК.

Згідно з прогнозом CEO Київстару Олександра Комарова, який він надав LIGA.net, після впровадження "Роумінгу як вдома" мобільні оператори дещо зменшать обсяг послуг у тарифних планах - гігабайти інтернету і хвилини на розмови.

Мальон не очікує підвищення вартості тарифів саме через роумінг. Вона пояснює, що здорожчення послуг відбувається системно, без супутніх факторів. За останній рік доходи операторів збільшились на третину.