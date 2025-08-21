Фінансові новини
- |
- 21.08.25
- |
- 14:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Регулятор визнав, що «Роумінг як вдома» вплине на тарифні плани
Після входження України до єдиної європейської зони роумінгу ("Роумінг як вдома") українські мобільні оператори зроблять "певні зміни в тарифних планах". Таку оцінку надала в інтерв'ю LIGA.net голова Нацкомісії, що регулює електронні комунікації (НКЕК) Лілія Мальон.
Вона зазначила, що оператори "як мінімум мають додати до своєї лінійки пакети, які міститимуть послугу "Роумінг як вдома" і розширити її на всі тарифи". Відповідаючи на запитання, чи призведе це до скорочення обсягу послуг мобільного зв'язку та інтернету, Мальон вказала, що оператори "мають думати не про те, щоб обмежити, а як дати найкращу пропозицію споживачу".
"Я дуже вірю в конкуренцію. Хто з операторів дасть найбільш привабливі умови для абонента - той і виграє", - зазначила голова НКЕК.
Як каже Мальон, НКЕК не може впливати на "конфігурацію" комерційних тарифів. Але регулятор перевірятиме нові пакети "на відсутність дискримінації". Домашній тариф має дорівнювати роумінгу, а всі абоненти, які переводитимуться на інші тарифні умови, повинні про це бути завчасно попередженими та надати згоду, наголосила голова НКЕК.
Згідно з прогнозом CEO Київстару Олександра Комарова, який він надав LIGA.net, після впровадження "Роумінгу як вдома" мобільні оператори дещо зменшать обсяг послуг у тарифних планах - гігабайти інтернету і хвилини на розмови.
Мальон не очікує підвищення вартості тарифів саме через роумінг. Вона пояснює, що здорожчення послуг відбувається системно, без супутніх факторів. За останній рік доходи операторів збільшились на третину.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна запропонувала США виробництво 10 млн дронів на рік протягом на 5 років – Зеленський
|Сибіга: Ворог атакував в Україні американський завод з виробництва електроніки
|Західні союзники розглядають чотири варіанти гарантій безпеки для України
|Politico: США хочуть відігравати мінімальну роль у гарантіях безпеки України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Народні депутати підтримали ключові законопроєкти про Defence City
|Рада ухвалила закон про передачу прав на винаходи військовослужбовців Міноборони
|Регулятор визнав, що «Роумінг як вдома» вплине на тарифні плани
|Кабмін пропонує Раді посилити державний нагляд на ринку електроенергії
|Доходи мобільних операторів в Україні за рік зросли на третину
|Голова «Енергоатома» Котін несподівано подав у відставку. Наглядова рада її вже прийняла
Бізнес
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна