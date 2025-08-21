Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Регулятор визнав, що «Роумінг як вдома» вплине на тарифні плани

13:43 21.08.2025 |

Економіка, Україна

 

Після входження України до єдиної європейської зони роумінгу ("Роумінг як вдома") українські мобільні оператори зроблять "певні зміни в тарифних планах". Таку оцінку надала в інтерв'ю LIGA.net голова Нацкомісії, що регулює електронні комунікації (НКЕК) Лілія Мальон.

Вона зазначила, що оператори "як мінімум мають додати до своєї лінійки пакети, які міститимуть послугу "Роумінг як вдома" і розширити її на всі тарифи". Відповідаючи на запитання, чи призведе це до скорочення обсягу послуг мобільного зв'язку та інтернету, Мальон вказала, що оператори "мають думати не про те, щоб обмежити, а як дати найкращу пропозицію споживачу".

"Я дуже вірю в конкуренцію. Хто з операторів дасть найбільш привабливі умови для абонента - той і виграє", - зазначила голова НКЕК.

Як каже Мальон, НКЕК не може впливати на "конфігурацію" комерційних тарифів. Але регулятор перевірятиме нові пакети "на відсутність дискримінації". Домашній тариф має дорівнювати роумінгу, а всі абоненти, які переводитимуться на інші тарифні умови, повинні про це бути завчасно попередженими та надати згоду, наголосила голова НКЕК.

Згідно з прогнозом CEO Київстару Олександра Комарова, який він надав LIGA.net, після впровадження "Роумінгу як вдома" мобільні оператори дещо зменшать обсяг послуг у тарифних планах - гігабайти інтернету і хвилини на розмови.

Мальон не очікує підвищення вартості тарифів саме через роумінг. Вона пояснює, що здорожчення послуг відбувається системно, без супутніх факторів. За останній рік доходи операторів збільшились на третину.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

