НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Доходи мобільних операторів в Україні за рік зросли на третину

11:58 21.08.2025 |

Економіка

 

Станом на перший квартал 2025 року середній дохід українських мобільних операторів на одного користувача (APRU) зріс на 33% у порівнянні із першим кварталом 2024 року. За той же період загальні доходи операторів від надання послуги мобільного зв'язку збільшилися на 29,7%.

Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомила голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) Лілія Мальон.

Голова НКЕК розповіла про це, коментуючи вірогідність зміни операторами тарифних планів після входження України у європейську зону мобільного роумінгу ("Роумінг як вдома") з 1 січня. Про можливість зменшення кількості гігабайтів інтернету і хвилин розмов після запровадження європейського роумінгу LIGA.net прогнозували в Київстарі.

Як пояснила Мальон, зміни у тарифних планах мають відбутися принаймні через необхідність додати до лінійок послугу "Роумінг як вдома". Проте, запевнила вона, НКЕК контролюватиме, щоб у нових тарифах не було дискримінаційних норм.

Домашній тариф має дорівнювати роумінгу, а всі абоненти, які переводитимуться на інші тарифні умови, мають бути про це завчасно попереджені та надати згоду, сказала голова НКЕК. Вона також не очікує підвищення тарифів саме через роумінг.

"[В Україні] підвищення тарифів відбувається системно без супутніх факторів", - наголосила Мальон.

За даними постачальників мереж та послуг, на які посилалася голова НКЕК у розмові з LIGA.net, станом на перший квартал 2025 року в Україні працювало 48,4 млн ідентифікаційних карток мобільного зв'язку. З них 30,4 млн здійснювали доступ до мережі 4G.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

