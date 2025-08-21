«єЧерга» для автобусів працюватиме за новими правилами

Мінрозвитку затвердило нові правила використання системи «єЧерга» для автобусів, які незабаром запрацюють.

Про це Міністерство розвитку громад та територій повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«єЧерга для автобусів: затверджено нові правила використання системи. Мета цих змін - зробити перетин кордону для автобусів більш прогнозованим, а для пасажирів - комфортним, без черг і зайвого очікування.

Оновлення будуть стосуватись насамперед правил використання слотованої черги на 23 з 29 пунктів, де вона впроваджена. Поступово слотування буде масштабуватись на всі пункти пропуску.

Серед нововведень, зокрема, правило для бронювання місця в черзі. Якщо за 72 години до часу перетину кордону перевізник не забронював слот на регулярний маршрут - це місце стає доступним для реєстрації нерегулярному перевізнику. Простими словами - "нерегуляри" почнуть бачити вільні слоти раніше. Якщо ж на часовий слот взагалі не існує жодного регулярного маршруту, то всі перевізники бачать його для реєстрації за 30 днів.

Також з'явилося нове правило для "коротких" маршрутів (до 400 км). Один автобусом можна буде забронювати скільки слотів, скільки перетинів передбачено дозволом на день. Це пов'язано з тим, що, як правило, такі маршрути мають кілька перетинів кордону за день, а тому повинні мати можливість виконувати такі рейси.

Запроваджується послуга гарантування "слотів". Якщо перевізник стабільно виконує свої регулярні рейси, то на кожен такий рейс буде зберігатись часовий слот для реєстрації. Тобто за перевізником буде закріплений часовий слот для перетину кордону під його регулярний маршрут. Це дозволить перевізнику завчасно знати, що він зможе зареєструватись на свій час.

У міністерстві зазначають, що нові правила запрацюють після технічного доопрацювання системи, про що буде повідомлено окремо.