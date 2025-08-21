Фінансові новини
Рада направила ₴2 мільярди Мінцифри у резервний фонд держбюджету
09:33 21.08.2025 |
Верховна Рада перерозподілила 2 млрд гривень у державному бюджеті від Міністерства цифрової трансформації на поповнення резервного фонду державного бюджету. Розглядається можливість внесення ще змін до бюджету 2025 року щодо збільшення оборонних видатків.
Про це повідомила голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.
«Станом на зараз 2 млрд ми забираємо у Мінцифри та переспрямовуємо їх на обслуговування державного боргу», - поінформувала вона.
Водночас депутатка підкреслила, що обслуговування держборгу є джерелом поповнення резервного фонду державного бюджету, а також в майбутньому може бути джерелом перерозподілу військових видатків.
«Наразі розглядається можливість вносити ще одні зміни до бюджету 2025 року щодо збільшення оборонних видатків», - додала Підласа.
