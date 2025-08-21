Фінансові новини
- 21.08.25
- 11:17
Кабмін відсторонив голову Державіаслужби: порушено дисциплінарне провадження
Кабінет Міністрів доручив порушити дисциплінарне провадження стосовно голови Державної авіаційної служби України Олександра Більчука та відсторонив його від займаної посади.
Відповідні розпорядження Кабміну №868-869 від 20 серпня оприлюднені на офіційному урядовому порталі, повідомляє БізнесЦензор.
Комісії з питань вищого корпусу державної служби доручено завершити дисциплінарне провадження до 10 вересня та повідомити про результати Кабмін.
Водночас іншим своїм розпорядженням №870-р уряд поклав виконання обов'язків голови Державіаслужби на нещодавно призначеного на посаду заступника її керівника з питань цифровізації Даниііла Меньшикова - колишнього керівника Львівської митниці.
Нагадаємо, Олександр Більчук очолює Державіаслужбу з 2016 року.
