Кабмін відсторонив голову Державіаслужби: порушено дисциплінарне провадження

 

Кабінет Міністрів доручив порушити дисциплінарне провадження стосовно голови Державної авіаційної служби України Олександра Більчука та відсторонив його від займаної посади.

Відповідні розпорядження Кабміну №868-869 від 20 серпня оприлюднені на офіційному урядовому порталі, повідомляє БізнесЦензор.

Комісії з питань вищого корпусу державної служби доручено завершити дисциплінарне провадження до 10 вересня та повідомити про результати Кабмін.

Водночас іншим своїм розпорядженням №870-р уряд поклав виконання обов'язків голови Державіаслужби на нещодавно призначеного на посаду заступника її керівника з питань цифровізації Даниііла Меньшикова - колишнього керівника Львівської митниці.

Нагадаємо, Олександр Більчук очолює Державіаслужбу з 2016 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

