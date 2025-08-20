Фінансові новини
- 20.08.25
- 20:00
BIN.ua
- мапа сайту
Надходження від єдиного податку зросли на 13% від початку року
17:43 20.08.2025 |
За підсумками січня - липня 2025 року платники на спрощеній системі оподаткування сплатили 45,8 млрд грн єдиного податку.
Це на 12,5%, або на 5,1 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року (40,7 млрд гривень), повідомляє Державна податкова служба (ДПС).
Серед регіонів-лідерів у сплаті єдиного податку:
* Київ - 9,6 млрд грн;
* Дніпропетровська - 4,1 млрд грн;
* Львівська - 3,7 млрд грн;
* Київська - 3,3 млрд гривень.
У ДПС нагадали, що платники єдиного податку сплачують військовий збір. ФОПи першої, другої та четвертої груп - 10 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску - 800 грн). Підприємці третьої групи - 1% від отриманого доходу щоквартально.
