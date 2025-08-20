Надходження від єдиного податку зросли на 13% від початку року

За підсумками січня - липня 2025 року платники на спрощеній системі оподаткування сплатили 45,8 млрд грн єдиного податку.

Це на 12,5%, або на 5,1 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року (40,7 млрд гривень), повідомляє Державна податкова служба (ДПС).

Серед регіонів-лідерів у сплаті єдиного податку:

* Київ - 9,6 млрд грн;

* Дніпропетровська - 4,1 млрд грн;

* Львівська - 3,7 млрд грн;

* Київська - 3,3 млрд гривень.

У ДПС нагадали, що платники єдиного податку сплачують військовий збір. ФОПи першої, другої та четвертої груп - 10 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску - 800 грн). Підприємці третьої групи - 1% від отриманого доходу щоквартально.