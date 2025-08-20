Авторизация

Надходження від єдиного податку зросли на 13% від початку року

17:43 20.08.2025 |

Економіка

 

За підсумками січня - липня 2025 року платники на спрощеній системі оподаткування сплатили 45,8 млрд грн єдиного податку.

Це на 12,5%, або на 5,1 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року (40,7 млрд гривень), повідомляє Державна податкова служба (ДПС).

Серед регіонів-лідерів у сплаті єдиного податку:

* Київ - 9,6 млрд грн;
* Дніпропетровська - 4,1 млрд грн;
* Львівська - 3,7 млрд грн;
* Київська - 3,3 млрд гривень.

У ДПС нагадали, що платники єдиного податку сплачують військовий збір. ФОПи першої, другої та четвертої груп - 10 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску - 800 грн). Підприємці третьої групи - 1% від отриманого доходу щоквартально.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

