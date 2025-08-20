Профільний комітет Ради не підтримав ініціативу уряду трансформувати Держводагентство в Агентство меліорації та рибного господарства

Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування не підтримав пропозицію Кабінету міністрів щодо трансформації Державного агентства водних ресурсів України в Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, повідомила член комітету народний депутат Юлія Овчинникова (Слуга народу).

"Таке рішення замість посилення ефективності може призвести до серйозних ризиків для екологічної безпеки та євроінтеграційного курсу України", - написала вона в Facebook.

На думку депутата, подібне рішення містить конфлікт цілей і функцій і суперечить Водній рамковій директиві ЄС. Європейський Союз чітко розмежовує управління водними ресурсами та меліорацію: перше орієнтоване на екологічний стан вод, друге - на господарське використання.

Крім того, буде порушено принцип інтегрованого управління водними ресурсами, тоді як ЄС дотримується басейнового підходу, де інтереси природи, суспільства та економіки збалансовані. Злиття з меліораційними функціями знижує пріоритет екології, а отже - підриває інтегроване управління.

Водночас виникнуть ризики для виконання міжнародних зобов'язань, зокрема, щодо імплементації Водної рамкової директиви та Директиви з повеней. , а також буде послаблено природоохоронну політику.

"Європа відходить від масового осушення та зарегулювання річок, натомість відновлює водно-болотні угіддя. В Україні ж ризикує знизитися пріоритетність відновлення екосистем, що суперечить цілям Європейської зеленої угоди та Стратегії ЄС з біорізноманіття до 2030 року та Директиві про відновлення природи", - пояснила нардеп.

Вона також вказала на ризики корупції та ймовірність непрозорості роботи нового відомства через гібридність та конфлікт інтересів функцій, які ускладнять контроль, що може викликати сумніви та недовіру в міжнародних партнерів та донорів.

"З точки зору європейських підходів, це рішення суперечить принципам управління водами та збереження біорізноманіття, підриває виконання міжнародних зобов'язань України, знижує екологічний пріоритет державної політики, ставить під загрозу євроінтеграційний курс. Комітет з питань екологічної політики та природокористування одноголосно не підтримав подібне рішення", - підкреслила Овчинникова.

Директор Міжнародної громадської організації "Прімавера", професор сільськогосподарських наук Ольга Жовтоног у коментарі "Інтерфакс-Україна" зазначила, що поглинання Держводагентства Агентством меліорації та рибного господарства насамперед суперечить державним стратегіям і міжнародним зобов'язанням України та руйнує принцип розділення функцій.

"Це об'єднання створить ризики концентрації управління водою лише в аграрному секторі, ігноруючи інтереси енергетики, промисловості, міст, довкілля та населення, що загрожує ефективності адаптації до зміни клімату та водній безпеці України. Водна політика України має й надалі розвиватися на основі європейських принципів врядування та розділення функцій, а не шляхом їх згортання. Це запорука водної безпеки, сталого розвитку та інтеграції України до Європейського Союзу", - наголосила експерт і висловила невдоволення тим, що подібні рішення приймаються закрито, без обговорення з експертами та громадськістю.