Понад дві тисячі комунальних підприємств України – збиткові









У 2024 році комунальний сектор економіки згенерував 825 млн грн збитку.

Про це повідомляє сервіс аналізу ринків VKURSI Market BI

"Негативний фінансовий результат продемонстрували 24% із майже 10 тисяч зареєстрованих підприємств", - говориться у повідомленні.

Найбільший прибуток отримало "Київтеплоенерго", тоді як найбільші збитки зафіксувало "Харківські теплові мережі". Найбільші прибутки отримали комунальні підприємства столиці.

За даними сервісу, сукупний дохід 9 890 діючих в Україні комунальних підприємств у 2024 році збільшився на 200 млрд грн у порівнянні з 2023 роком та сягнув 423 млрд грн. Водночас загальний фінансовий результат комунального сектору економіки був від'ємним. Так, у 2024 році збиток склав 825 млн грн.

При цьому у 2023 прибуток комунальної сфери становив 97 млрд грн.

"Такий виразний контраст між показниками прибутку комунальної сфери у 2023 і 2024 року спричинений не менш вражаючим констратом прибутку Київського метрополітену. Так, у 2023 році підприємство отримало прибуток у розмірі 101,7 млрд грн, а у 2024 році фінансовий результат сягнув 389 млн грн", - зазначають аналітики проєкту.

Із загальної кількості комунальних підприємств 18 показали прибуток у діапазоні від 100 млн грн до 4,7 млрд грн, 222 отримали від 10 млн грн до 100 млн грн, 40 відзвітували про збитки від 100 млн грн до 1,7 млрд грн.

Таким чином 33% комунальних підприємств показали прибуток, а 24% зафіксували збитки. У той же час 43% не відобразили прибуток, зазначають аналітики. Деякі комунальні підприємства звітують у формі, яка містить лише дохід, або не мають на меті отримання прибутку, пояснюють вони.

Найприбутковішими комунальними підприємствами України за 2024 рік стали Київтеплоенерго (4,7 млрд грн), Київпастранс (3 млрд грн), Львівтеплоенерго (412 млн грн), Київський метрополітен (389 млн грн) та Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2 (266 млн грн).

Найзбитковіші - Харківські теплові мережі (1,7 млрд грн), "Теплоенерго" Дніпровської міської ради (1 млрд грн), Дніпроводоканал (979 млн грн), Каховський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (674 млн грн) та Харківський метрополітен (478 млн грн).