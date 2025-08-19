У Нідерландах представлять українські оборонні технології на European Defence Innovation Forum

У Гаазі 25 вересня відбудеться European Defence Innovation Forum. Уряди Нідерландів та України об'єднаються для розширення оборонно-промислового співробітництва в Європі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, European Defence Innovation Forum (EDIF) збирає представників урядів, інвесторів, провідні європейські та українські оборонні компанії, науково-дослідні установи та стартапи для сприяння розвитку спільного виробництва, операційної інтеграції та узгодженню нагальних вимог безпеки.

Метою форуму є зміцнення стратегічної автономії Європи шляхом інтеграції перевірених в польових умовах українських технологій в європейську оборонну промисловість. На перетині випробуваних на полі бою інновацій, інвестицій та політики - EDIF визнає Україну як потужного партнера у посиленні європейської безпеки.

Серед почесних спікерів та учасників - зокрема міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, комісар з військового виробництва при Міністерстві економіки Нідерландів Ян Христіан Дікке, директор нідерландської Асоціації оборонної та безпекової промисловостей (NIDV) Ганс Гейген.

Українська сторона об'єднує представників Міністерства оборони України з делегацією з 50 інноваторів та виробників.

"У час зростаючої геополітичної напруженості партнерство - це не вибір, а необхідність. Україна демонструє неперевершений цикл інновацій, де рішення переходять від концепції до впровадження за лічені тижні. У поєднанні з промисловим потенціалом Нідерландів та Європи ця швидкість і винахідливість дозволяють випереджати наших противників не лише за якістю та ідеями, а й за вартістю, масштабом і темпом виробництва. EDIF 2025 об'єднує уряди, лідерів промисловості та інноваторів, щоб створити сильнішу, розумнішу та більш стійку Європу", - підкреслив міністр оборони Нідерландів Брекельманс.

Учасники заходу зможуть дослідити практичні можливості для спільного виробництва, локалізації виробництва та моделі партнерства.

Директор нідерландської Асоціації оборонної та безпекової промисловостей NIDV Гейген додав: "NIDV та нідерландська промисловість бачать, як операційні знання та досвід стимулюють промислові прориви в Україні. Україна пропонує унікальне поєднання даних у реальному часі та перевірених у бойових умовах рішень, від автономних систем до протидронових заходів, які Європа може інтегрувати вже сьогодні. Поєднуючи український досвід із інженерією та виробничими European Defence Innovation Forum 2025 потужностями Європи та Нідерландів, ми можемо прискорити постачання систем нового покоління, що відповідають темпу і масштабу загроз. EDIF є саме тією платформою, де така синергія можлива".

Нідерландські інноваційні агентства та державні установи поділяться досвідом у сфері фінансування, побудови інфраструктури та довгострокової підтримки оборонних компаній та стартапів з рішеннями подвійного призначення.

Посол України в Королівстві Нідерланди, Андрій Костін, зазначив, що досвід України на фронті - це не лише історія стійкості, а й посилена стратегічна спроможність для безпеки Європи: "Ми розробляємо бойові рішення, які дозволяють реагувати на загрози швидше, ніж вони з'являються, і готові привнести цю доктрину швидких інновацій у спільні проєкти з Європою. Завдяки лідерству Нідерландів, ми можемо спільно створювати системи, що стануть ефективнішими, будуть швидшими та економічно вигіднішими у виробництві. Разом ми будуємо оборонну екосистему, здатну передбачати та долати виклики завтрашнього дня".

Програма форуму включатиме виступи компаній з України та Нідерландів, які мають досвід розробки та впровадження рішень для фронту, пропонуючи перспективи масштабування та розв'язання питань сертифікації й доступу до контрактів.

Захід організовано Посольством України в Нідерландах, DeltaQuad та VN Strategies, а також за підтримки Міністерства оборони та Міністерства економіки Нідерландів, Міністерства оборони України, Нідерландської агенції з питань підприємництва (RVO), Нідерландської асоціації оборонної та безпекової промисловостей (NIDV), регіональних агенцій розвитку (ROM), муніципалітету Гааги та інших державних і приватних установ, зокрема агенції Calibrated, що виступає інформаційним партнером.